Tre grunner til at Molde taper mot Hoffenheim

Molde skal få kjørt seg mot Bundesliga-laget Hoffenheim.

Det er iallfall tre grunner til å tro at Molde skal få problemer mot Bundesliga-laget Hoffenheim torsdag, kanskje fire.

1) Molde er utenfor sesong. Den siste avgjørende kampen for romsdalingene ble spilt 19. desember. Det er snart to måneder siden. Molde har kun spilt treningskamper mot Brattvåg og Brann. De fikk ikke spille generalprøven mot Rosenborg på grunn av covid 19-pandemien. Hoffenheim er midt i sesongen, og har hatt topp matching uke etter uke.

Fredag er det ca 215 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 19.00.

2) Det er under to uker siden det ble klart at Molde ikke kan møte tyskerne hjemme på Aker stadion, på grunn av de strenge innreisereglene den norske regjeringen har bestemt. Molde må til utlandet for å spille «hjemmekamp» i Europa League. Kampen spilles i Spania, nærmere bestemt på hjemmebanen til den spanske toppklubben Villarreal: Estadio de la Cerámica. Det er selvsagt en ulempe, selv om de ikke hadde fått hatt publikum på tribunen.

3) Spiss-situasjonen hos Molde gjør at de ikke er like skarpe offensivt som de var i gruppespillet i Europa League. Leke James er borte, Ole Brynhildsen har brukket foten og Ohi Omoijuanfo er ute med en ankelskade. Sistnevnte er Moldes toppscorer i Europa med tre mål. Nå må Molde stole på Mathis Bolly.

4) Hoffenheim-spilleren Andrej Kramaric har scoret 13 mål på 16 kamper i Bundesliga denne sesongen. Det er kun to mål mindre enn den tidligere Molde-spilleren Erling Braut Haaland. Den kroatiske Hoffenheim-spissen er spilleren Molde må stoppe hvis de skal unngå baklengsmål i torsdagens kamp. Kramaric var ute med skade mot Dortmund, og det er usikkert om han spiller denne kampen.

Molde - TSG Hoffenheim (Pause/fulltid dobbel) - U/B 4,10 (spillestopp torsdag kl. 20.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Europa League, 16.-delsfinale. Kamp 1 av 2. Molde har oppholdt seg i Spania siden søndag, og har hatt gode treningsforhold der. Men det er likevel en ulempe ikke å kunne spille hjemme på Aker stadion.

Molde har vunnet de fire siste kampene, men to av dem er treningskamper mot Brattvåg (4-0) og Brann (2-1). Treningskampen mot Brattvåg var rotete, og den ble preget av at Molde ville bruke hele spillerstallen. De fikk også en grei gjennomføring mot Brann, men viste ikke spill i den kampen som burde gjøre tyskerne nervøse.

Fredag er det ca 215 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 19.00.

De to øvrige kampene ble spilt tilbake i midten av desember. Da slo de Sarpsborg 5-0, og de vant 4-1 mot Odd.

Siden den gang har Leke James, som har vært en av Eliteserien beste spisser de siste to sesongene, reist til den saudiarabiske klubben Al Qadsiah FC. Ohi Omoijuanfo, som scoret fire av de ni målene mot Sarpsborg og Odd, er ute med skade. Ola Brynhildsen brakk beinet på trening i starten av februar og rekker ikke torsdagens kamp. Midtbanespilleren Hussein er småskadet, og er usikker til denne kampen.

Har slått Bayern München

Hoffenheim har i likhet med Molde en rik mann i ryggen. Rundt årtusenskiftet kom den tidligere Hoffenheim-spilleren Dietmar Hopp inn med store finansielle midler i den tyske klubben. 79 år gamle Hopp, som er en av klodens rikeste menn, sørget for at klubben de neste årene rykket opp fra femte nivå til det øverste nivået i tysk fotball.

Denne sesongen ligger Hoffenheim helt nede på tolvteplass i Bundesliga etter 21 serierunder. Men laget fra Sinsheim har vist at de kan hamle opp med de beste lagene i Tyskland. De har blant annet vunnet mot Bayern München (4-1) og Borussia Mönchengladbach (2-1), som begge spiller i Champions League, og i helgen spilte de 2-2 borte mot Erling Braut Haalands Dortmund.

Her finner du hele oddsprogrammet!

Hoffenheim har likevel kun to seire på de åtte siste kampene etter nyttår, og trener Sebastian Hoeness er under press. Jobben hans kan henge i en tynn tråd om ikke Hoffenheim slår Molde. Det vet han.

I likhet med Molde opplever Hoffenheim også en skadekrise før kampen. Stjernespissen Andrej Kramaric er usikker, og fra før er Benjamin Hubner, Konstantinos Stafylidis, Ermin Bicakcic, Dennis Geiger, Kevin Akpoguma, Håvard Nordtveit og Chris Richards på skadelisten.

Mangler Nordtveit i forsvaret

Hoffenheim har manglet noen forsvarsspillere i det siste, blant andre nordmannen Håvard Nordtveit - blant andre en skadet Håvard Nordtveit - og har sluppet inn en del baklengsmål på overganger imot. Tyskerne står fryktelig høyt, så de raske Molde-spillerne kan få gode arbeidsforhold. Der ligger Moldes mulighet til å sjokkere.

Her finner du hele oddsprogrammet!

Men: Hoffenheim har fordel av at denne kampen ikke spilles på Moldes hjemmebane, og de skal være i bedre kampform enn Molde-laget. Selv om Andrej Kramaric kanskje er ute, så har Hoffenheim den israelske stjernespissen Mu'nas Dabbur og østerrikske landslagsspilleren Christoph Baumgartner på midtbanen. Den togolesiske spissen Ihlas Bebou, som scoret mot Dortmund, er også en spennende spiller som kan gi Molde-forsvaret problemer.

Vi tror Hoffenheim blir et nummer for store for Molde i denne kampen, men tyskerne gikk til pause med uavgjort i to av de tre gruppespill-kampene på bortebane. Det sto også uavgjort i fire av de seks kampene til Molde i gruppespillet. Oddsen på at det står uavgjort til pause, men at Hoffenheim avgjør kampen i andre omgang gir herlige 4,10 i odds. Det blir vårt spill på kampen.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset