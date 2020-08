Tre heldige vant over 4,8 millioner kroner i Lotto

Ikke en, ikke to, men tre spillere delte hovedpremien i Lotto lørdag kveld.

Spillerne med hellet med seg hadde sett seg ut denne rekken:

Lotto-tallene: 2 - 6 - 11 - 17 - 29 - 32 - 34

Tilleggstallet: 19

Enten ved å manuelt velge rekke, eller la Norsk Tippings roboter velge for dem.

De nye Lotto-millionærene

Lotto-millionærer er ikke som andre Lotto-millionærer, og kan komme fra hvor som helst i landet. Tilfeldighetene skulle ha seg til at to av kveldens vinnere er samme kjønn og fra samme by. Både de og en tredjemann kan nå vente seg over 4.889.550 kroner inn på konto. Dette er vinnerne:

Kvinne fra Bergen

Mann fra Drammen

Kvinne fra Bergen

Norsk Tipping vil forsøker nå å komme i kontakt med vinnerne. Saken oppdateres.

Drømmer du også om å bli Lotto-millionær?

Lotto-potten neste uke vil bli på cirka 14 millioner kroner. Det kan dermed bli opptil fjorten nye Lotto-millionærer bare neste uke. Uten en kupong er sjansen for at det blir deg lik null. Med en deltakelse i en form av kupong eksisterer det i det minste en sjanse. "Vil du være med, så heng på."

(Vinnersannsynlighet for førstepremie i Lotto er 1:5,4 mill. pr. rekke. )