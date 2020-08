Tre nye Lotto-millionærer vant på spesiell rekke

Første trekning i august sto for tur, dette er tallenes tale.

Potten var på nesten 15 millioner, slik at det potensielt sett kunne bli fjorten nye Lotto-millionærer i kveld. Med færre vinnere blir det på en annen side større premier til de heldige. Og det er det siste scenarioet vi ble møtt med i kveld.

Spesiell rekke

Det finnes mange Lotto-rekker der ute som rett og slett er fylt med 1, 2, 3 og så videre. I kveldens trekning var det derimot ikke et eneste ensifret tall i sikte for den ordinære rekka. Absolutt ikke et eneste tall under 20 til og med. Kun tall mellom 20 og 32. At det ble få vinnere er kanskje ikke så rart med et så lite spenn i tallene.

Ukens tall:

Lotto-tallene: 20 - 23 - 25 - 26 - 29 - 31 - 32

Tilleggstallet: 13

Uansett endte det opp med tre ferske Lotto-millionærer. Hver av dem har vunnet 4.855.070 kroner. Dette er vinnerne:

Mann fra Sør-Varanger (Troms og Finnmark)

Mann fra Kristiansand (Agder)

Kvinne fra Nannestad (Viken)

Mannen fra Kristiansand skaffet kupongen sin hos Coop Mega Vågsbygd, mens de to andre heldige spilte på mobilen.

Hovedpremievinner vant drøssevis med andre premier

Nannestad-kvinnen svarte ikke på det første anropet, men det tok ikke lang tid fra hun så innringeren til hun fant fram resultatene. På anrop nummer to var hun klar over at hun hadde blitt Lotto-millionær.

- Jeg sitter med familien her nå. Vi er i grunn ganske blide, sier vinneren som ønsker å være anonym.

Hun spilte et system på ni tall. I tillegg til førstepremien vant hun 14 tredjepremier og 21 fjerdepremier. Til sammen vant hun 4.914.535 kroner. Ikke en så aller verst helgardering med andre ord.

Tallene hun spilte på var autogenerert, slik at kvinnen lot vinnersjansene tilfalle skjebnen.

- Dette er nok den lykkeligste dagen i mitt liv, foruten da barna mine ble født. Det er helt surrealistisk. Tusen takk, sier vinneren.

Norsk Tipping fortsetter med å få kontakt med alle vinnerne.

Drømmer du også om å bli Lotto-millionær?

Du kan altså vinne med alle slags tallkombinasjoner blant de tilgjengelige tallene. Kanskje det er på tide å prøve seg på en ny rekke, eller prøve for første gang?

Spill Lotto her før lørdag klokka 18, lykke til!

(Vinnersannsynlighet for førstepremie i Lotto er 1:5,4 mill. pr. rekke. )