Trener-bytte gir opptur på direkten for Tromsdalen

Jonathan Hill ga seg som trener for TUIL denne uken. Vi tror ny trenereffekten kan gi laget en opptur mot Moss.

Både Moss og Tromsdalen har skuffet så langt denne sesongen, men Tromsdalen viser tegn til frengang. Vi tror de kan ta alle tre poengene på Melløs søndag.

Moss - Tromsdalen 2,30 - 3,55 - 2,40

2. divisjon, avdeling 1. Blytung sesongstart for kråkene fra Moss. De har kun én seier på de seks første kampene. Tre hjemmekamper har gitt tre tap, og kun ett mål er scoret i de tre hjemmekampene.

Moss har ikke klart å erstatte toppscorer Alagie Sanyang (12 mål i 2019) og Remi-André Svindland som begge dro til KFUM før sesongen.

Den gamle storheten fra Melløs fikk riktignok en opptur med å klare 1-1 mot Brattvåg på bortebane for to uker siden, men de kom kraftig ned igjen på jorden da de tapte 0-1 mot Florø i forrige match. Laget ligger nå nest sist på tabellen, og det begynner å haste med å ta poeng om de ikke skal rykke ned.

Nye trenere i TUIL

Tromsdalen rykket ned fra OBOS-ligaen etter sist sesong, og mistet fere sentrale spillere. Det har vært merkbart i de første kampene. Med syv poeng på de første seks serierundene er gapet opp til Fredrikstad (18 poeng) og Alta (16 poeng) så stort at de kan glemme opprykk og opprykkskvalik. Nå handler det om å overleve.

Etter tap i de to første serierundene, har Tromsdalen vist positive tendenser de siste ukene. De står med to seire, én uavgjort og ett tap på de fire siste kampene.

Jonathan Hill ga seg som trener for TUIL tidligere denne uken. Engelskmannen med bakgrunn fra klubber som Manchester United, Manchester City, Fulham og Sheffield Wednesday, i tillegg til TIL, skal fortsette i TUILs utviklingsavdeling, en rolle han hadde før han ble ansatt som hovedtrener.

Klubbens A-lag vil ledes av Alexander Samuelsen og David Lundblad. Vi tror ny trener-effekten kicker inn med en gang, og at Tromsdalen tar tre poeng på Melløs søndag. 2,40 i odds på borteseier mot et formsvakt Moss-lag er ok. Se kampen her!

