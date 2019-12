Trener seg opp til å ringe 40 ekstra Lotto-millionærer samme kveld!

I en vanlig Lottotrekning er det som regel 2 eller 3 førstepremievinnere, men den 21.desember skal Norsk Tipping ringe til 40 millionærer ekstra.

Fire ganger hvert år er det duket for Supertrekning i Lotto. I denne Supertrekningen vil det være både ordinær Lotto, men også 40 ekstra spillere som blir trukket ut til å bli millionær. Det betyr at selv om din kupong ikke har noen av Lotto-tallene, kan du fortsatt bli millionær.

Neste Supertrekning er på bitte-bitte lille julaften, lørdag 21. desember. Alle vinnerne blir ringt opp og mottar gladnyheten på telefon snarest. Med så mange vinnere må Norsk Tippings ringeteam virkelig være på tå og hev. Skal de kunne levere de beste vinnerøyeblikkene må alt være på plass. Med de rette forberedelsene og litt ekstra julemagi kan dette bli en real fest. I videoen øverst i saken kan du se dem trene seg opp til den store dagen.

Spill Lotto for å være med i Supertrekningen!

Slik blir du med i Supertrekningen

For å være med i Supertrekningen i Lotto, må du passe på at du har spilt Lotto minst én gang siden forrige Supertrekning, 14. september. Desto flere Lotto-rekker du leverer, jo høyere blir vinnersjansene dine. Det betyr at du også kan vinne på dine gamle kuponger.

Lykke til!

(Sannsynligheten for å få sju rette i Lotto er ca. 1:5,4 mill. per rekke. Sannsynligheten for å vinne i Supertrekningen i Lotto er ca. 1:5,5 mill. per rekke.)