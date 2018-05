Tromsø får tillit på søndagskupongen

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Seks kamper fra Eliteserien og seks kamper fra OBOS-ligaen er rammen rundt søndagens tippekupong. Bonuspotten vokser igjen er på ca 870 000 kr søndag. Innleveringsfristen på søndagskupongen er som vanlig kl 17.55. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på kupongen.

1. Stabæk - Rosenborg

Kupongen innledes på Nadderud med 20-kampen fra Eliteserien. Stabæk måtte tåle sesongens tredje tap da et sent straffemål sørget for 1-0 seier til Kristiansund i sist søndags kamp. Mandagen før sikre Stabæk sesongens første seier da Lillestrøm ble slått 3-2 på Nadderud. Onsdag kveld ble det exit fra cupen med 0-2 tap borte mot Mjøndalen. Hjemme på Nadderud er laget ubeseiret på de tre første hjemmekampene (1-2-0). Hugo Vetlesen er tilbake fra karantene søndag og dermed stiller Stabæk med sitt beste mannskap.

Rosenborg måtte nøye seg med 1-1 hjemme mot Ranheim i byderbyet forrrige lørdag. Og etter at Brann vant lørdagens bortekamp mot Start, er avstanden til serieleder Brann på ti poeng foran kveldens kamp. Totalt står Rosenborg med 4-3-1 hittil og borte er det blitt 2-1-1 på de fire første spilte bortekampene. Tok seg videre til 4. runde i cupen onsdag etter å ha slått Brattvåg 1-0 borte og trener Kåre Ingebrigtsen hadde gjort sju endringer til den kampen. Det skal ikke være spesielle fravær for Rosenborg.

Det står 4-1-5 på de ti siste tilsvarende, men Rosenborg har vunnet to av de tre siste. Rosenborg har fortsatt tilgode å imponere i årets Eliteserie. Vi bruker alle tegn. HUB.



2. FK Haugesund - Kristiansund

Flott sesongstart for FK Haugesund som ligger på 4. plass før kveldens kamp med totalt 4-2-2 og 14 poeng. Ledet både 1-0 og 2-1 borte mot Vålerenga forrige søndag, men måtte nøye seg med 2-2. Kun tre av åtte kamper er spilt hjemme i Haugesund. Der røk laget 0-1 for Molde i den første hjemmekampen, ellers har det blitt 1-1 mot Sarpsborg 08 og 1-0 seier mot Strømsgodset. Benjamin Karamok må trolig unnværes søndag, ellers har ikke trener Eirik Horneland noen mangler i sin tropp.

Kristiansund med sent seiersmål hjemme mot Stabæk forrige søndag og avanserte dermed til 10. plass på tabellen med 10 poeng. Kun to av de åtte første seriekampene er tapt (2-4-2 og borte er det blitt poengdelinger i tre av fire kamper. Torsdag kveld røk laget hodestups ut av cupen med 0-2 tap borte mot Hødd. Kristiansund har ingen fravær til søndagens kamp.

Forrige sesongs oppgjør i Haugesund endte 2-3. Denne gangen tror vi ikke FK Haugesund taper. HU.

3. Molde - Bodø/Glimt

Cupexit allerede i 2. runde mot Brattvåg forrige onsdag og kun to poeng på de tre siste seriekampene for Molde, som dermed ligger på 5. plass med totalt 4-2-2 og 14 poeng. Gjorde uansett en klart godkjent bortekamp mot Sarpsborg 08 mandag med 2-2 tross en mann mindre de siste 20 minuttene. 3-0-1 hjemme på Aker Stadion, tapet kom mot Odd i forrige serierunde (0-1). Mathias Normann soner karantene etter mandagens utvisning.

Bodø/Glimt kommer fra tre strake poengdelinger og står med totalt seks poeng på sine åtte første seriekamper. Ledet både 1-0 og 2-1 hjemme mot Strømsgodset forrige søndag, men det var ingenting å si på at den kampen endte 2-2. Fire spilte bortekamper har medført to poeng (0-2-2), men Glimt har kun en scoring på disse bortekampene. Thomas Jacobsen og Jose Isidoro er begge usikre til søndagens kamp, forøvrig kan trener Kjetil Knutsen mønste skade- og karantenefritt lag.

1-1-1 på de tre siste tilsvarende i Molde. Molde får tillit som en våre sikre på søndagskupongen. H.

4. Ranheim - Odd

Nyopprykkede Ranheim fortsetter å imponere og det var ingenting å si på at laget fikk med seg 1-1 fra Lerkendal forrige lørdag. Står med oppsiktsvekkende 4-2-2 på sine åtte første seriekamper og ligger på 6. plass før kveldens kamp med 14 poeng. Serieleder Brann er det eneste laget som har reist fra Trondheim med full pott, de tre øvrige hjemmekampene har gitt 2-1-0. Ranheim kan stille helt skadefritt.

Odd innledet sesongen svakt, men kommer til Trondheim med tre strake seire i bagasjen. Komfortable hjemmeseire mot Sarpsborg 08 (3-1) og Start (3-0) og råsterk 1-0 seier borte mot Molde. Men hadde altså ikke bedre enn 2-4-9 på bortebane forrige sesong og har tapt to av tre bortekamper denne sesongen. Torgeir Børven er friskmeldt og starter trolig som spiss.

Ranheim har imponert hittil og sett gode ut i hjemmekampene. Bortesvake Odd får det ikke lett i Trondheim. HU.

5. Strømsgodset - Sarpsborg 08

Medaljeaspirant Strømsgodset har hatt en skuffende svak sesongstart og kun vunnet to av sine åtte første seriekamper og står med kun 9 poeng. Gjorde uansett en bra bortekamp mot Bodø/Glimt sist søndag og 2-2 var fortjent. Kun en seier hittil på Marienlyst på fire forsøk (1-2-1). Tor Ole Skullerud kan mønstre sin sterkeste ellever.

Heller ikke Sarpsborg 08 har fått det til i starten og torsdag røk laget i tillegg ut av cupen med 0-1 tap borte mot HamKam. Måtte nøye seg med 2-2 hjemme mot Molde mandag kveld, til tross for en mann mer de siste 20 minuttene. Moderate 4-7-4 på bortebane tross den sterke sesongen i fjor og har ikke bedre enn 0-2-1 på de tre første bortekampene denne sesongen. Mikkel Agger og Ole Jørgen Halvorsen mister begge søndagens kamp.

2-2-0 på de fire siste tilsvarende i Drammen. Vi har veldig god tro på hjemmelaget søndag og bruker Strømsgodset som en våre sikre på søndagskupongen. H.

6. Tromsø - Lillestrøm

Formsterke Tromsø kom til Bergen forrige søndag med 3-2-0 på sine fem siste seriekamper, men ble nærmest feid av banen og tapte meget fortjent 0-3. Onsdag måtte laget ut i ekstraomganger i cupen borte mot Alta, men tok seg videre. Knallsterke 3-1-0 på Alfheim hittil, ditto svake 0-1-3 på bortebane. Ligger på 8. plass før helgens runde med totalt 11 poeng. Gjermund Åsen og Runar Espejord er begge klare til søndagens hjemmekamp. Men kaptein Simon Wangberg er ute.

Lillestrøm var spådd av mange å få trøbbel borte mot KFUM i onsdagens cupkamp, men tok tidlig ledelsen og vant tilslutt 3-1. Vant 1-0 hjemme mot Sandefjord i søndagens meget viktige bunnoppgjør og avanserte dermed til 12. plass med totalt sju poeng. Samtlige poeng er tatt på Åråsen, på bortebane er det blitt tap i alle de fire spilte bortekampene til nå.

2-1 seier til Tromsø i begge de to siste tilsvarende seriekampene på Alfheim. Det skal være bra sjanse for hjemmeseier igjen. H.

7. HamKam - Nest Sotra

De seks siste kampene på søndagens tippekupong er alle hentet fra OBOS-ligaen.

Nyopprykkede HamKam med sesongens første seier da det ble 3-2 seier hjemme mot Strømmen sist søndag. Den seieren inspirerte åpenbart hamarsingene som fulgte opp med å sende eliteserielaget Sarpsborg 08 ut av cupen med 1-0 seier hjemme torsdag kveld. Totalt står HamKam med seks poeng på sine seks første seriekamper og hjemme er det blitt en av hver på tre kamper.

Nyopprykkede Nest Sotra åpnet sesongen med fire strake tap, men etter 2-1 seier borte mot Strømmen i nest siste serierunde, fulgte laget opp med 4-1 seier hjemme mot Levanger søndag. Ga FK Haugesund kamp til døra i onsdagens hjemmekamp i cupen, men et sent Fredrik Gytkjær-mål ga Haugesund 2-1 seier. 1-0-2 på de tre spilte bortekampene til nå.

HamKam skal stå som favoritter hjemme på Briskeby og vi tror oppturen fortsetter for hjemmelaget. H.

8. Kongsvinger - Mjøndalen

Moderat innledning for Kongsvinger som rotet vekk en 2-0 ledelser borte mot Tromsdalen i løpet av en åtteminutters-periode i 2. omgang, men klarte å berge ett poeng (3-3). Kun fire poeng er det blitt hittil (1-1-4), seieren kom hjemem mot Jerv. De to øvrige hjemmekampene er tapt, dog mot meget sterk motstand (Viking og Aalesund).

Mjøndalen var et herlig objekt for oss på Langoddsen hjemme mot Stabæk onsdag og Vegard Hansens gutter vant greit 2-0. Måtte tåle sesongens første serietap sist søndag da det ble 1-2 tap borte for serieleder Aalesund. Totalt står laget med 1-4-1.

Begge de to siste tilsvarende har endt med hjemmeseier. Vi tror ikke den tredje strake hjemmeseieren kommer søndag. UB.

9. Levanger - Viking

Levanger ledet både 1-0 og 2-1 hjemem mot Ranheim i onsdagens 3. rundekamp, men endte opp med å tape 2-4.

Røk 1-4 borte mot Nest Sotra i serien sist søndag og det var lagets fjerde tap på de seks første seriekampene, men Levanger var ikke så dårlige som resultatet skulle tyde. Tok sesongens første seier i forrige hjemmekamp da det ble 4-3 seier mot HamKam. Det var kun lagets andre hjemmekamp for sesongen, den første endte med 1-2 tap for serieleder Aalesund.

Viking med fem seire på de seks første seriekampene og kun lagets første hjemmekamp mot Mjøndalen (tap 0-2), ødelegger statistikken. Bøtter inn mål og står med 11 scoringer på sine tre siste. Borte er samtlige tre kamper vunnet.

Ingen innbyrdes oppgjør mellom disse lagene i moderne tid. Levanger ga Aalesund kamp til døra på hjemmebane og Viking får det heller ikke lett. UB.

10. Sandnes Ulf - Florø

Ubeseirede Sandnes Ulf kom tilbake fra 1-2 borte mot Sogndal sist søndag og fikset 2-2. Står med 3-3-0 på de seks første seriekampene og ligger på 3. plass med totalt 12 poeng. Nesten feilfrie på hjemmebane, men det ble poengtap med 0-0 mot Jerv i den forrige hjemmekampen. Onsdag røk laget ut mot Bryne i cupen (0-1).

Skadeplagede Florø med ett viktig hjemmepoeng mot Ull/Kisa sist søndag (1-1). Det var lagets første poeng etter tre strake tap. Står med totalt fem poeng og kun ett av disse er tatt på bortebane. 1-1 mot Mjøndalen i seriepremieren.

3-0 til hjemmelaget i fjorårets tilsvarende serieoppgjør. Sandnes Ulf vinner trolig igjen. H.

11. Strømmen - Jerv

Ustabile Strømmen med en høyst middels start på sesongen. Fire av de seks første seriekampene er tapt, men det er bortebane som har vært utfordringen hittil (0-0-3). Hjemme på Strømmen er to av tre vunnet, begge med 3-0.

Jerv har en hengekamp tilgode mot Tromsdalen, men har ikke kapret mer enn fire poeng på sine fem spilte seriekamper. Ingen kamper er vunnet hittil, men samtidig har Arne Sandstøs menn kun ett tap (0-4-1). Svake 4-4-7 på bortebane forrige sesong.

2-0-1 i de tre siste tilsvarende, men hjemmelaget har vunnet de to siste.

Vi værer en overraskelse her og helgarderer. HUB.

12. Åsane - Aalesund

Brukbar seriestart for Åsane som tok sesongens første bortepoeng sist søndag, da det ble 1-1 mot Jerv. Hjemme på Myrdal er Åsane tradisjonelt sterke (5-7-3 i 2017-sesongen) og hittil denne sesongen står laget med 2-1-0 på hjemmebane. Ligger på 7. plass før helgens runde med totalt åtte poeng.

Aalesund har åpenbart planer om å gjøre oppholdet i OBOS-ligaen kortest mulig etter nedrykket fjor høst. Har inntatt tabelltoppen etter 5-1-0 på de seks første seriekampene. Poengtapet kom hjemme mot Sogndal i seriepremieren (0-0) og Lars Bohinens menn har altså fem strake seire etter det. Men kun to av de seks første er spilt på bortebane.

Åsane biter alltid godt fra seg på hjemmebane og dette blir neppe noen walkover for Aalesund. Vi kjører helgardering. HUB.

