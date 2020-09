Tromsø feirer 100-årsdagen med seier

Vi tror ikke at LSK klarer å spolere jubileumsfesten på Alfheim.

Det blir en spesiell bursdagsfest på Alfheim. Tribunene skulle vært fulle, men istedet er det kun 200 seter som er fylt opp på grunn av koronarestriksjonene.

Tromsø - Lillestrøm 2,25 - 3,45 - 2,65 H (spillestopp kl. 18.55)

OBOS-ligaen. Tromsø IL feirer 100 år 15. september. På bursdagen tar de imot Lillestrøm. På Alfheim har Gutan kun tapt én av de siste ti kampene mot laget fra Romerike.

Uten tap på Alfheim

TIL er i det hele tatt et vanskelig lag å slå hjemme i Tromsø. Så langt denne sesongen er det ingen lag som har klart det. Gutan står med 6-1-0 og 16-5 i målforskjell.

Det så lenge ut som Tromsø skulle spasere seg til opprykk, men den siste måneden har de møtt på problemer, og står med 2-2-2 på de seks siste. Det er nå bare to poeng ned til Sogndal, men én kamp mindre spilt enn laget fra Fosshaugane.

Adam Örn Arnarson og August Mikkelsen spiller ikke jubileumskampen. Det gjør heller ikke Lasse Nilsen. Sistnevnte vil bli savnet. Simen Wangberg er usikker, men vi tror han blir klar.

Lasse Nilsen er skadet. Det svekker TIL offensivt. Foto: Rune Stoltz Bertinussen (NTB scanpix)

Bergmann Sigurdarson er ute av form

LSK har vært aktive på overgangsmarkedet de siste ukene, og de vil trolig ta mange poeng utover. Men jeg er litt usikker på om de klarer å få med seg poeng fra Alfheim. Romerikingene tok tre viktige poeng mot Ranheim sist, men det var ingen overbevisende forestilling.

Ranheim tok ledelsen 1-0 mot slutten av første omgang, og det så lenge ut til at det skulle bli sluttresultatet. Moses scoret 1-1 for LSK etter 85 minutter. Krogstad satte inn 2-1 på overtid. Thomas Lehne Olsen var nest sist på begge scoringene. Tre minutter senere kom han selv på scoringslisten.

Ebiye Moses er ikke med troppen nordover på grunn av sykdom. Fra startelleveren mot Ranheim har både Björn Bergmann Sigurdarson og Simen Kind Mikalsen stått over noen treninger etter forrige kamp. Bergmann Sigurdarson ble hyllet som en frelser da han signerte for Lillestrøm, men han så ikke ut som en redningsmann i den første kampen. Han spilte 61 minutter mot Ranheim, og den drøye timen viste at islendingen trenger mer tid.

Hjemme bra, borte best for LSK

Lillestrøm har prestert bedre borte enn hjemme så langt denne sesongen. På bortebane har de kun ett tap på de syv første kampene. Fasiten viser 3-3-1 og 10-7 i målforskjell. Men de var svake i forrige bortekamp mot Øygarden, hvor de kun klarte 0-0.

For Thomas Lehne Olsen blir tirsdagens kamp spesiell. Han har spilt for Tromsø tidligere. Foto: Ørn E. Borgen (NTB scanpix)

TIL er knappe favoritter, og det med rette, slik vi ser det De har vært veldig gode hjemme, mens LSK ikke har imponert spillemessig i de siste kampene. Dette er en spesiell kamp for Tromsø, og vi tror ikke at LSK klarer å krasje bursdagsfesten. 2,25 i odds på TIL-seier er greit.

