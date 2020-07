Tromsø skal tilbake til Eliteserien på første forsøk

Tromsø har åpnet årets sesong i OBOS-ligaen med to strake seire og har foreløpig vist få svakhetstegn. Vi tror det blir ny seier i kveld når Strømmen kommer på besøk til Alfheim.

Det har blitt to strake seire for Tromsø i innledningen av årets OBOS-liga og arbeidsro for lagets nye trener Gaute Helstrup. Mandag kommer Strømmen på besøk, et lag som åpnet sesongen med å tape hele 0-4 borte mot Ullensaker/Kisa i lokaloppgjøret på Romerike.

NB! Onsdag er det ca 45 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Tromsø-Strømmen (0-1) H 1,88 (spillestopp 17.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

OBOS-ligaen. Tromsø har fått en god start med full pott etter to kamper og null baklengs. De åpnet med 1-0 hjemme over Raufoss før de tok en sterk 2-0 triumf borte over Kongsvinger på Gjemselund sist mandag. Azemi er innlånt for sesogen og han åpnet også målkontoen for året i den kampen.

Strømmen fikk en lei smell på åpningsdagen da laget røk 0-4 borte mot Ullensaker/Kisa i lokaloppgjøret på Romerike, men de reise seg raskt og slo KFUM 2-1 hjemme mandag for èn uke tilbake. Er tippet i bunnen og skal opp mot en av opprykksfavorittene i kveld.

Helt naturlig og riktig at Tromsø er klare favoritter hjemme mot Strømmen, men vi står over innsatser til 1,32 på hjemmeseier så tidlig i sesongen og prøver heller et handicapspill (-1) til 1,88 i odds.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset