Tror du Norge vinner håndball-EM?

Vi deler ut gavekort à 1000 kroner til tre heldige vinnere som tipper korrekt!

Har du tro på seier til Norge i håndball-EM? Vi har laget en svært enkel quiz der det kun er to svaralternativer: "Vinner Norge håndball-EM? Ja eller Nei."

Tiden vil vise om du klarer å svare korrekt.

Premier til tre vinnere

Tre heldige tippere med korrekt svar vinner gavekort verdt 1000 kroner. Det eneste du trenger å gjøre for å kjempe om premiene, er å svaret på spørsmålet under:





Ser du klart for deg resultatet av håndball-EM? Det kan du tjene penger på hos Norsk Tipping. Klikk her for å levere ditt spill!