Tror Favre vil få kritikk om han benker Haaland

Den tyske journalisten Tobias Jöhren er klar på at fansen på mange måter forventer å se Erling Braut Haaland fra start mot Köln.

DORTMUND (Nettavisen): Mye har dreid seg om Haaland denne uken, og spesielt om han kommer til å starte fredagens kveldskamp etter målshowet mot Augsburg.

Hovedtrener Favre ville på pressekonferansen onsdag ikke svare på om han planlegger å sende jærbuen rett inn i førsteelleveren, og utdypet noe mer da han møtte Nettavisen og andre norske medier samme dag.

- Jeg vet ikke for øyeblikket. I dag er det onsdag og vi spiller fredag kveld 20.30, men for øyeblikket vet jeg ikke. Det er en mulighet, men han vil spille så snart som mulig, sa han.

Dermed er det et åpent spørsmål om Haaland løper ut på gresset på Signal Iduna Park som innbytter eller fra start, men Ruhr Nachrichten-journalist Tobias Jöhren er klar på hvordan det kan oppfattes om Favre velger å starte med Haaland på benken igjen.

Den sveitsiske treneren har allerede fått mye kritikk denne sesongen, og Jöhren tror det blir enda mer om ikke Haaland starter.

- Jeg tror de første kritiske stemmene vil komme om han starter med Haaland på benken igjen.

- Ja, tror du det?

- Ja, folk vil ikke forstå det hvis treneren velger å starte med ham på benken. Men det er han som ser Erling hver dag på trening, og han vil avgjøre. Jeg kan forestille meg at han starter, men jeg er ikke sikker ennå. Jeg tror han er klar, og jeg tror han mener han er klar. Min magefølelse sier at han vil starte, sier Jöhren til Nettavisen.

Les også: Haalands oppførsel vekker oppsikt i Tyskland: - Det er spesielt

BVB-EKSPER: Tobias Jöhren følger Borussia Dortmund svært tett som journalist i lokalavisen Ruhr Nachrichten. Foto: Adrian Richvoldsen/Nettavisen

«Den gule veggen»

For Dortmunds hjemmebane Signal Iduna Park er blant de mest beryktede i Europa for motstanderlag.

Arenaen i den tyske byen tar over 81.000 tilskuere, hvorav kortsiden på sørsiden som har fått kallenavnet «Die Gelbe Wand» (Den gule veggen).

Les også: Haaland hylles i den tyske storavisen Bild: - Glem Cæsar!

Les også: Quiz: Husker du disse kjempeovergangene? (+)

- Han ser virkelig fram til første kamp på Signal Iduna Park foran den gule veggen. Han ser virkelig fram til det, og jeg tror etter kampen mot Augsburg og hvordan han har startet her, så fortjener han å spille. Det burde være en plass i førsteelleveren for Haaland, sier Jöhren som dekker den tyske klubben svært tett for lokalavisen.

Han var blant flere som nærmest ble sittende å måpe da Haaland entret banen etter 56 minutter mot Augsburg lørdag, og kun brukte 24 minutter på å snu kampen med tre scoringer.

- Plutselig var det en annen kamp. Hele laget fikk en ekstra kraft og plutselig fungerte alt bra. Det var spesielt, og enda mer spesielt siden han er 19 år, sier Jöhren og legger til at det de har fått høre fra utenfor laget er at folk er overrasket over hvor langt Haaland er kommet med tanke på alderen.

VEGG: Her er hva som venter Erling Braut Haaland på Signal Iduna Park fredag. Foto: David Klein/PA Images

Video: Se hvordan Haaland reagerte etter å ha scoret tre mål mot Augsburg:



Köln-treneren spøkte med Haaland

Jærbuen har de siste dagene stjålet overskrifter i flere storaviser. Ruhr Nachrichten har naturlig nok hatt flere oppslag om ham, mens Bild, Europas største avis etter opplag, torsdag kveld hadde en stor artikkel etter å ha sendt en medarbeider til Bryne.

I en stor sak har den tyske journalisten Matthias Marburg oppsøkt både Alf Ingve Berntsen, en av Haalands beste venner, BVB-spillerens tidligere tysklærer og eieren av en kinarestaurant Haaland pleier å spise på.

Det er et bilde på hvor stor oppmerksomhet 19-åringen har fått i Tyskland på kun en ukes tid, og onsdag måtte også Köln-trener Markus Gisdol tåle å svare på flere spørsmål om Haaland.

Han valgte å se humoren i det, og svarte følgende:

- Vi har en veldig stor lagbuss som vi kjører med. Kanskje kan vi ganske enkelt sette den i straffeområdet, eventuelt tre busser etter hverandre.

Oppgjøret mot Signal Iduna Park har kampstart klokken 20.30 og vises på Viasport 1.

Fått med deg disse Haaland-sakene?

Les også: Innrømmer at han ble overrasket over Haaland: –⁠ Så på det som vanskelig

Les også: Fjørtoft dekket Haaland-bragden på nært hold. Han mener det er to ord som går igjen i Tyskland

Les også: «Paco» bet seg først merke i Haalands scoringsglede på en Bryne-trening

Les også: Mener dette bildet illustrerer Haalands vinnerskalle: - Vært sånn fra dag én

Les også: Hummels til Nettavisen etter gjentatte Haaland-spørsmål: - Nok

Les også: Haaland scoret hat trick på under 30 minutter i Bundesliga-debuten

Les også: Haaland scoret hat trick i debuten. Nå hagler reaksjonene på Twitter