TUIL tar sesongens første hjemmeseier

Brattvåg har ikke imponert på bortebane. Søndag har Tromsdalen en god mulighet til å ta seongens første trepoenger.

Tromsdalen pleier å være sterke på hjemmebane. Da de rykket opp fra 2. divisjon i 2016 tapte de kun én av 13 hjemmekamper. Så langt står de med ett tap og én uavgjort hjemme. Vi tror de vinner i dag.

Se kampen mellom Tromsdalen og Brattvåg her fra søndag klokken 1300

Tromsdalen - Brattvåg 2,20 - 3,45 - 2,55 H (spillestopp kl. 12.55)

2. divisjon avdeling 1. Elendig sesong for Tromsdalen i OBOS-ligaen sist. Det endte på sisteplass og rykket ned. De mistet en haug med sentrale spillere før denne sesongen.

Klikk på denne lenken for levere dette spillet

Henrik Malde Breimyr (Egersunds), Sander Finjord Ringberg (Sandnes Ulf), Robin Edvardsen Lorentzen (Harstad IL) og stortalentet Sebastian Tounekti (Bodø/Glimt) er borte. De erstattet av nordnorske gutter. Patrik Braathen (Finnsnes), Peder Waldemar Mæhle (Fløya), Tobias Nygård Vibe (Alta) og Casper Øyvann (Bodø/Glimt, lån til Mjølner sist sesong).

Ca. 45 millioner i Vikinglotto-potten. Lever kupongen her!

Balanserer på nedrykksstreken

TUIL har ikke fått det til å klaffe så langt etter nedrykket fra OBOS-ligaen og befinner seg på tiendeplass med fire poeng etter 1-1-3 på de fem første kampene av årets sesong. På hjemmebane har de tapt 1-2 i lokaloppgjøret mot Senja og de spilte 0-0 hjemme mot Hødd. Nå er det på tide at Tromsdalen tar sin første trepoenger.

Se kampen her

Brattvåg har også gjort en del endringer i spillerstallen. Torbjørn Grytten tok seriegull med KI Klaksvik på Færøyene sist sesong Nå er han tilbake. Den danske forsvarsspilleren Kasper Stagholt Jensen er kommet fra Nykøbing FC og Samuel James Tattum er ny fra Syrianska Eskilstuna IF. Juan Manuel Cordero Santana fra Egersund er et annet nytt ansikt hos sunnmøringene. Alle fire startet sist kamp.

Brattvåg sløste med sjansene

Brattvåg tapte 1-2 mot Skeid i første serierunden, men på de fire siste kampene har de to seire og to uavgjorte. Sunnmøringene skuffet hjemme mot bunnlaget Moss sist helg, da de bare klarte 1-1. Etter en svak første omgang skapte de en haug med sjanser i andre omgang, men René Skovdahls mannskap klarte ikke å utnytte overtaket. Brattvåg venter fortsatt på sin første borteseier. Vi tror ikke den kommer her.

Det tar tid å spille inn et nytt lag, og det har vært tegn til bedring i de siste kampene. 2,20 på seier til hjemmelaget er ok.

Klikk på denne lenken for levere dette spillet