Tusen roser fra et helikopter

Fredag 14. februar er det Valentines day. Kanskje du har planer om å kaste tusen roser ut av et helikopter? Litt Flax kan uansett komme godt med.

Valentines day er en perfekt anledning til å glede dine kjære. Ifølge Marie Claire kastet Gunter Sachs tusen roseblader fra et helikopter over villaen til Brigitte Bardot kun timer etter at de hadde møttes for første gang. En slik gest tilhører de sjeldne. Hva med å pynte opp blomsterbuketten med et Flax-lodd?

Flaks i spill gir uflaks i kjærlighet?

Det er et ordtak som sier at dersom man har flaks i spill har man uflaks i kjærlighet. Onsdag er det ca. 43 millioner kroner i Vikinglotto, og på selve valentinesdagen kan en heldig vinner stikke av med hele 100 millioner kroner i Eurojackpot.

Enten du har lagt store planer for dagen eller lar dagen forbigå i stillhet, så har du i alle fall muligheten til å kaste tusenvis av roser ut av et helikopter dersom du stikker av med 100 millioner kroner i Eurojackpot fredag.

36 millioner hjerteformede sjokoladebokser

Røde roser er en populær kjærlighetsgave. Roser er nemlig, ikke overraskende, den mest populære blomsten å gi til Valentines day.

VALENTINES DAY: Hva med å pynte den originale blomsterbuketten med ett MillionFlax-lodd til din kjære? Foto: Ane-Marthe Pedersen

Visste du også at?

Valentines day og morsdag er dagene hvor det blir gitt flest blomster.

73 prosent av de som kjøper blomster til Valentines day er menn.

Om lag 220.000 frir på denne dagen hvert år.

Det selges mer enn 36 millioner hjerteformede sjokoladebokser til Valentines.

Rundt 9 millioner mennesker kjøper Valentines day til sine kjæledyr.

PS! Befinner din kjære seg langt unna? Det er mulig å skrape Flax-lodd på mobil.

