TV3-ekspert Kjelling reagerer på Norge-stjernens brutale klubbsituasjon

Den tidligere landslagsstjernen beskriver situasjonen som voldsom.

TRONDHEIM (Nettavisen): Det var underveis i EM-åpningen mot Bosnia at TV3-kommentator Kristian Kjelling snakket om situasjonen til Norges Magnus Abelvik Rød. Han har spilt enormt mye for klubblaget Flensburg-Handewitt denne sesongen.

På grunn av en skade på lagkompis Holger Glandorf, har det blitt ekstremt mye spilletid på den unge nordmannen i den tyske storklubben. Abelvik Rød forteller Nettavisen at han allerede har spilt rundt 45 kamper totalt i sesongen.

Kjelling: - Hensynsløst



Det mener Kjelling er rovdrift på 22-åringen fra Oslo.

- Han hadde en fantastisk start på sesongen i Flensburg. De spiller fryktelig mange kamper og han har stått stort sett samtlige minutter, før han har blitt byttet ut litt mer de siste månedene. Du kunne se godt at han var mer sliten, sier Kjelling.

- Mange av disse topplagene har mange å rullere rundt med, men jeg synes Flensburg, spesielt med Abelvik Rød, har vært hensynsløse, sier TV3-eksperten.

Flensburg spiller både i den tyske Bundesligaen og i Champions League.

- Det er greit at han er ung og tåler mye, men det har vært voldsomt i perioder.

Abelvik Rød: - En befrielse



Nettavisen har snakket med Abelvik Rød på pressetreff i Trondheim under EM og selv om unggutten er klar på at det har blitt mye, er glad for muligheten til å spille.

- Jeg har spilt mye i år (2019, red anmerk.) og har vært litt alene (som høyreback) med tanke på at Glandorf har vært skadet. Det har vært en belastning, men også en befrielse. Jeg har fått mye tillit, fått rom til å gjøre feil, og da utvikler man seg.

STOR BELASTNING: Magnus Abelvik Rød har spilt enormt mye i klubblaget Flensburg denne sesongen. Selv synes han det er en befrielse. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Har du vært litt bekymret for skade, siden det kom et EM på hjemmebane?

- Ja, jo, man er jo det og tenker at nå må jeg passe på, men når man kommer i match tenker en liksom ikke så mye over det. Da går man inn i en modus der det er de 60 minuttene som gjelder. Jeg tenkte på det, men samtidig ikke. Litt todelt.

22-åringen forteller at han har hatt god støtte av landslagssjef Christian Berge i denne perioden, Berge har selv en fortid som spiller i tyske Flensburg.

- Jeg kan snakke med Christian, uansett hva det er, om det er et problem eller ikke. Han er jo veldig Flensburg-orientert også - han har spilt der selv - og har mye kontakt med klubben. Det har vært deilig for meg å vite at landslagssjefen har kontroll på hva jeg driver med i klubb, sier den norske håndballstjernen til Nettavisen.

Berge: - Har besøkt ham i Tyskland



Berge forteller at det har vært tett kontakt med Abelvik Rød hele veien.

- Ja, vi har snakket en god del på telefon, jeg og Magnus. Vi har vært nede i Tyskland og besøkt ham, for å se hva vi kan hjelpe ham med, sier Berge til Nettavisen.

- Det har fungert bra, men det er ingen tvil om at belastningen har vært stor. Flensburg er en klubb som ønsker å vinne. Når Glandorf blir skadet, bruker de ressursene de har, sier den norske landslagssjefen.

HOLDER KONTAKTEN. Landslagssjef Christian Berge passer godt på spillerne sine. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Berge mener det går en fin linje mellom hvorvidt det er positivt med så mye spilletid for en ung spiller.

- Så lenge han er skadefri så er det positivt, men er du småskadet kan det tippe over til å ikke være positivt, mener han,

- Vi fikk ryddet opp



I forkant av EM slet Abelvik Rød med en skade i hoften og det var snakk om at mesterskapet kunne ryke. En periode i desember forsøkte også Flensburg-trener Maik Machulla å overbevise nordmannen om at han burde droppe årets EM.

- Det var snakk om det en periode, men Magnus var klar og Magnus ville spille. Så fikk vi ryddet opp i den og så var den ute av verden for vår del, forteller Berge.

Etter åpningskampen og seieren mot Bosnia fredag, var det en storfornøyd Abelvik Rød som snakket med Nettavisen i den såkalte pressesonen.

- Dette var veldig gøy. En ubeskrivelig følelse. Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk oppleve dette, sa den norske bakspilleren til Nettavisen.

- Jeg føler meg fit og føler meg veldig bra, så jeg gleder meg til å fortsette her, sa han om den fysiske formen etter råkjøret denne sesongen i klubblaget.