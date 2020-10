U21-gutta må håpe på et mirakel

Norge U21 har fortsatt en liten teoretisk mulighet til å nå EM-sluttspill. Men må nesten skje et mirakel om det skal lykkes.

Det er fullt kjør med EM-playoff og Nations League inneværende uke og neste uke og det betyr at utvalget på Langoddsen er begrenset enkelte dager. Fredag er en slik dag, men for oss nordmenn er det en meget viktig kamp for Norge U21.

Portugal U21 - Norge U21 (spillestopp kl 20.25)

Det handler om EM-kvalik og totalt er det ni grupper i denne kvalifiseringen. Den er allerede mer enn halvspilt. Nåløyet for å nå sluttspillet er trangt. Kun gruppevinnerne går direkte til EM, og det er kun en ekstra plass. De to beste gruppetoerne (da regnes kun kampene mot lag 1, 3, 4 og 5 i gruppa) spiller playoff om den siste plassen.

Norge har allerede spilt sju av sine ti kamper og tapte 0-2 borte mot Nederland sist. Norge hang svært godt med i den kampen, men satte ikke sjansene sine og ble straffet med to baklengsmål de siste ti minuttene. Norge står med 10 poeng etter sju kamper, mens Portugal på 2. plass står med 12 poeng på fem spilte. Nederland står med 18 poeng og full pott på sine seks spilte.

Man trenger ikke vært veldig god med tall, for å skjønne at det nesten er mission impossible for Norge å nå 2. plassen i gruppe. Det krever at Norge vinner sine tre siste kamper og det krever samtidig at Portugal maks kan ta seks poeng i sine fire øvrige gjenstående kamper.

Landslagssjef Leif Gunnar Smerud har flere utfordringer enn som så. Jens Petter Hauge og forsvarssjef Leo Skiri Østigard er flyttet opp til A-laget og er ikke med. De to var begge markante mot Nederland. I tillegg har Smerud fått forfall fra Birk Risa, Aron Dønnum og Ole Martin Kolskogen.

Norge røk 2-3 i hjemmekampen mot Portugal. Den kampen ble spilt 19. november i fjor. Norge var ikke i nærheten av poeng i den kampen, Jørgen Strand Larsen satte inn 2-3 for Norge på overtid. Oddsen på hjemmeseier nitriste 1,18. Samtidig er det vanskelig å motivere spill på norsk seier, med tanke på de sentrale fraværene Norge har.

