Uavgjortspesialist Strømsgodset slår til på søndagskupongen.

Strømsgodset har spilt uavgjort i sine fem siste kamper. Søndag venter Start hjemme på Marienlyst. Vi tror den første seieren siden midten av august kommer nå og Drammens-klubben blir derfor et av våre holdepunkter på søndagskupongen.

Det er seks kamper fra Eliteserien, to kamper fra OBOS-ligaen, tre kamper fra Premier League og én kamp fra Tysk Bundesliga på denne ukens søndagskupong. Legg merke til at oppgjøret mellom Odd og Viking er utsatt og blir dermed trukket.

Tar Strømsgodset sin første seier siden i sommer? Laget ledet 2-0 borte mot Viking sist de var i aksjon, men to sene baklengsmål forlenget den nå fem kamper lange uavgjort-rekka.

Bonuspotten er nå oppe i 1, millioner kroner. Husk at innleveringsfristen er allerede klokka 14:55.





1. Sandefjord - Vålerenga

Sandefjord har klart seg bedre enn mange trodde på forhånd denne sesongen og ligger på 12. plass med 23 poeng før denne runden. Det skiller fem poeng ned til Start på kvalik, mens det er ni poeng ned til Mjøndalen på direkte nedrykk. I den siste runden før landslagspausen ble det 1-2 tap borte mot den suverene serieleder Bodø/Glimt. Det ble 1-2 tap i det omvendte møtet mellom lagene tidligere i sesongen. 3-2-4 hjemme. Kralj og Ze Eduardo er begge på skadelista til trener Cifuentes.

Vålerenga slo Mjøndalen 4-1 hjemme i forrige runde på en middels dag der laget var veldig effektive. Er nummer fire med 35 poeng og i aller høyeste grad med i medaljekampen. Moderate 3-2-5 er fasiten på utebane, mens det har blitt solide 7-3-0 hjemme i hovedstaden der de fortsatt har tilgode å tape. Dønnum returnerer fra karantene, men Oldrup Jensen trolig er tilbake igjen etter å ha stått over med skade sist.

Vi prøver B på 96-rekkeren, men på det største systemet så halvgarderer vi med UB.

2. FK Haugesund - Sarpsborg 08

FK Haugesund gikk på en lei 1-5 smell borte mot Start i forrige runde og har nå bare fire poeng ned til en kvalikplass der de ligger på 13. plass med 22 poeng. I forrige hjemmekamp hentet de opp 1-4 til 4-4 i en ellevill avslutning hjemme mot Odd. Totalt 4-2-4 hjemme på eget gress og i det omvendte møtet mellom lagene i slutten av juli endte det 0-0. Leite og Tiedemann er begge tilbake fra suspensjon her, mens Våge Nilsen har stått over de siste kampene på grunn av skade. Klitten og Therkildsen ble begge hentet inn fra Danmark i dagene før overgangsvinduet stengte.

Sarpsborg 08 har kommet seg veldig etter en trøblete start på sesongen og er nå oppe på 8. plass med 27 poeng etter den solide 4-0 seieren hjemme over Stabæk sist. 2-2-5 borte, mens de har vunnet seks av de elleve hjemmekampene til nå. Thomassen og Mos sto over med skade sist, og førstnevnte er trolig ute også i denne. 1-1 her sist sesong.

På 96-rekkeren spiller vi HU, mens på 432-rekkeren blir det HUB.

3. Kristiansund BK - Rosenborg

Tilsvarende møte forrige sesong endte 2-2 for ganske så nøyaktig ett år siden, mens det ble 0-0 da lagene møttes på Lerkendal i serieåpningen i sommer. Kristiansund BK er oppe på en sterk 6. plass med 34 poeng og har nok en gang motbevist manges forhåndstips som dømte laget langt ned denne sesongen. I den siste runden før landslagspausen snudde de 0-1 til seier 2-1 borte over tabelljumbo Aalesund. 4-3-2 hjemme på Nordmøre. Kastrati er ute med karantene her etter å ha pådratt seg sitt fjerde gule kort for året sist, men McDermott, D.P. Ulvestad og P.E. Ulvestad er alle tilbake igjen etter sine skadeopphold. Holand Tøsse er ny fra Notodden.

Rosenborg tok en sterk 4-1 seier hjemme mot Odd sist og er nå oppe på sølvplass med 38 poeng - 18 bak den suverene serieleder Bodø/Glimt. Det har blitt 3-1-0 og ti av tolv mulige poeng i serien etter at Åge Hareide tok over treneransvaret, samtidig som det ble Europa-exit mot PSV (0-2), noe som betyr at det nå blir fullt fokus på serien framover. 4-2-3 er fasiten på bortebane. Valsvik er utlånt til Stabæk, mens Wiedesheim-Paul har kommet inn fra svenske Halmstad.

Vi tror det skal holde med UB i Kristiansund. Rosenborg har fått et løft under Hareide.

4. Odd - Viking

Denne kampen er utsatt som en følge av at Vikings toppscorer Veton Berisha har fått påvist koronasmitte. Laget er dermed satt i ti dagers karantene og Vikings to neste kamper er utsatt.

Kampen vil derfor bli trukket på søndagskupongen.

5. Stabæk - Aalesund

Stabæk fikk så hatten passet borte mot Sarpsborg 08 i forrige runde i kampen de tapte 0-4 etter fire i sekken allerede før halvtimen var passert. De er på 9. plass med 25 poeng og trenger kanskje en trepoenger eller to til for å være helt trygge på å spille i Eliteserien også kommende sesong, selv om mye skal gå galt med tanke på at det fortsatt gjenstår ti kamper av inneværende sesong. 4-3-3 hjemme på Nadderud for Jan Jönssons mannskap. De vant 3-1 i det omvendte møtet mellom lagene på Color Line i Ålesund i juli. Antonsson og Valsvik er begge hentet inn på lån, mens lagkaptein Hanche-Olsen er solgt til Belgia. Moe er langtidsskadet.

Aalesund er sist med fattige sju poeng og alt tyder på at laget spiller i OBOS-ligaen neste sesong med mindre noe helt spesielt skulle inntreffe. Det har blitt fem strake tap etter at Lars Arne Nilsen overtok treneransvaret på Sunnmøre, der fire av de har vært med ett mål. I den siste runden før landslagspausen røk de 1-2 hjemme mot Kristiansund BK i en kamp de ledet 1-0. Castro er tilbake fra karantene, men nå soner spissen Haugen. Fridjonsson og Gretarsson er begge solgt, mens den danske høyrebacken Kasper Jørgensen er hentet inn på lån fra Lyngby i Danmark. Agdestein er skadet. 0-2-7 borte er tynne suppe.

Stabæk får tillit på søndagskupongen. En H på Nadderud.

6. Strømsgodset - Start

Det omvendte møtet mellom lagene tidlig i sesongen endte 2-2 i Kristiansand. Strømsgodset har spilt uavgjort i fem kamper på rad og ligger på 11. plass med 23 poeng - fem poeng foran kveldens motstander som befinner seg på kvalik. Sist ble det 2-2 borte mot Viking i en kamp de ledet 2-0 og slapp inn utligningsmålet på overtid. 3-4-3 hjemme i Drammen, mens de har vunnet to av ti på utebane. Parr, Stengel og Mendy har stått over de siste kampene grunnet skade, men nærmer seg comeback. Fredag ble det kjent at klubbens utenlandske U21-landslagsspillere Leifsson, Krasniqi og Ingimundarson alle må i koronakarantene.

Start tok en meget viktig seier i forrige runde da FK Haugesund ble slått hele 5-1 på hjemmebane. De ligger nå på kvalik med 18 poeng, fire bak nettopp FK Haugesund, mens det er fire ned til Mjøndalen på direkte nedrykk. Svake 0-2-7 borte imponerer dog ingen. E.Wichne er tilbake fra karantene, mens keeper Deumeland sto over med skade sist. Gjesdal er langtidsskadd og ikke aktuell.

Vi tror Godset reiser og slår tilbake etter fem uavgjorte på rad og vinner i kveld. H.

7. Ranheim - Lillestrøm

Over til nivå to i OBOS-ligaen og rundens toppkamp. Lillestrøm vant 3-1 i det omvendte møtet mellom lagene tidligere i sesongen, mens det ble 2-1 i Eliteserien her sist sesong. Ranheim hadde en pangåpning på sesongen, men er nå nede på 4. plass med 37 poeng etter det skuffende 0-1 tapet borte mot Ullensaker/Kisa forrige helg. Småpene 7-0-3 hjemme på Ranheim, der tapene har kommet mot serieleder Tromsø, Ullensaker/Kisa og KFUM Oslo. Det skiller i øyeblikket tre poeng opp til Sogndal på direkte opprykk, mens det er åtte opp til Tromsø som topper. Spissen Ole Sæter er eneste mann på skadelista.

Lillestrøm er det store formlaget i OBOS-ligaen med sine seks strake seire, mens det har blitt tolv strake uten tap for Geir Bakkes opprykkskandidater. De er nummer tre med 38 poeng etter sist helgs klare 3-0 seier hjemme over Øygarden og har i tillegg én kamp tilgode på lagene rundt seg i opprykkskampen. 6-3-1 borte er sterke tall. Garnås er tilbake fra karantene, mens Bergmann Sigurdarson har stått over de siste kampene med en liten skade. Kind Mikalsen er tilbake for fullt.

Helt åpen toppkamp på Ranheim. Vi må helgardere denne. HUB.

8. Stjørdals-Blink - Ullensaker/Kisa

Det har blitt to strake tap for nyopprykkede Stjørdals-Blink og tre uten seier (0-1-2) etter en solid første halvdel av sesongen for klubben fra Stjørdal. De røk 1-2 i det omvendte møtet mellom lagene på Jessheim tidligere i sesongen, men en 8. plass (26 poeng) etter 20 runder er nok langt bedre enn hva de fleste trodde før sesongen startet. 4-3-3 hjemme. Viktige Kartum er tilbake igjen etter å ha sonet sist, mens Bjørnholm er tilbake fra landslagsspill.

Ullensaker/Kisa tapte hengekampen borte mot Jerv onsdag (1-2) og ligger nå på 13. plass med 20 poeng etter at tabellfirer Ranheim ble slått 1-0 på hjemmebane forrige helg. De har ett poeng ned til naboen Strømmen på kvalikplassen, mens det skiller tre ned til Øygarden på direkte nedrykk. 1-2-6 borte, der seieren kom nettopp borte mot Ranheim, som laget har tatt en sterk dobbel mot denne sesongen. Holmé er innlånt fra Vålerenga og har spilt fra start i begge sine to første kamper for klubben.

Tror det skal holde med HU, men på 432-rekkeren blir det HUB og helgardering på Stjørdal.

9. Crystal Palace - Brighton

Premier League er tilbake igjen etter en to uker lang landslagspause. Det endte 1-1 her like før jul i fjor, mens det omvendte møtet mellom lagene i Brighton endte med 1-0 seier til Crystal Palace i februar rett før koronautbruddet. Palace har seks poeng etter fire runder (to seire og to tap). De fikk en glimrende start med to strake seire, hjemme over Southampton og borte mot Manchester United, men i de to siste kampene før landslagspausen ble det 1-2 hjemme mot Everton og hele 0-4 borte mot Chelsea på Stamford Bridge. Van Aanholt, Tomkins, Cahill og Ferguson er alle trolig ute, mens trioen Schlupp, Wickham og McCarthy alle er på bedringens vei og muligens tilbake. Batshuayi sto over møtet med klubben han er utlånt fra sist, men er tilbake igjen her.

Brighton tapte 2-4 borte mot serieleder Everton i den siste kampen før oppholdet i en målrik affære i regnværet på Goodison Park i Liverpool. Det betyr at Graham Potters mannskap står med tre poeng etter én seier og tre tap så langt. Trepoengeren kom borte over mot Newcastle, mens det har blitt tap hjemme mot Chelsea og Manchester United og nevnte Everton på utebane. Andone og Walton er ute med skade, mens det er et håp om å ha Izquierdo, Lamptey, Propper og Jahanbakhsh tilbake med det første.

En vidåpen affære i London. Vi håper og tror det skal holde med HU her.

10. Tottenham - West Ham

Tottenham startet Premier League-sesongen med å tape 0-1 hjemme mot Everton, men på de tre siste kampene har det blitt sju av ni mulige poeng i tillegg at laget er klare for kvartfinalen i ligacupen og er kvalifisert for gruppespillet i Europaligaen som starter førstkommende torsdag. I den siste kampen før landslagspausen slo de som mange kanskje husker Manchester United hele 6-1 borte på Old Trafford. Harry Kane er tilbake etter sin skade og var med fra start for England i onsdagens landskamp mot Danmark. Gareth Bale er også i trening og kan være aktuell for et comeback etter overgangen "hjem" fra Real Madrid, mens Tanganga fortsatt er ute. Lo Celso og Dier må begge testes. 2-0 her sist sesong.

West Ham tapte sine to første kamper for sesongen hjemme mot Newcastle og borte mot Arsenal, men etter 4-0 hjemme over Wolverhampton og en imponerende 3-0 seier borte over Leicester har manager David Moyes fått arbeidsro med seks poeng på de fire første kampene. Det ble exit i 8-delsfinalen i ligacupen ette 1-4 borte mot et godtgående Everton-lag på Merseyside. Diop, Fredericks og Masuaku er alle på vei tilbake etter skade og koronasmitte og kan være aktuelle her. Brentfords Benrahama er på vei inn, men er i skrivende stund ikke offisielt klar for London-klubben.

Vi gir Tottenham tillit, selv om det alltid er litt usikkert etter to ukers landslagspause og tøff kampbelastning på en del av spillerne. En H i London.

11. Leicester - Aston Villa

Tilsvarende møte forrige sesong endte 4-0 i mars like før koronautbruddet, mens Aston Villa slo ut Leicester av ligacupens semifinale i fjor vinter som mange kanskje husker før de tapte finalen mot Manchester City. Leicester åpnet med tre strake seire over henholdsvis West Bromwich, Burnley og Manchester City og fikk en kjempestart før de tapte 0-3 hjemme mot West Ham. De er ute av ligacupen etter å ha røket mot Arsenal på hjemmebane tidligere i høst. Pereira, Benkovic og Ndidi er helt sikkert ute for vertene, mens Gray, Maddison, Praet og Amartey er på vei tilbake igjen etter sine respektive skader.

Aston Villa spilte champagnefotball og slo sist sesongs ligamester Liverpool hele 7-2 hjemme på Villa Park i forrige runde. De har dermed full pott og ni poeng etter tre kamper og har én kamp tilgode på serieleder som har vunnet alle sine fire til nå. De røk 0-4 her sist sesong, men har fått inn Barkley på lån fra Chelsea og han debuterte med mersmak i seieren over Liverpool.

På bakgrunn av forrige runde skal dette være klink borteseier, men fotball er ikke alltid så enkelt. Vi tror Leicester revansjerer West Ham-tapet og får Villa ned på jorda. H.

12. FC Köln - Eintracht Frankfurt

Kupongens siste kamp er hentet fra Tysk Bundesliga. Tilsvarende oppgjør sist sesong ble spilt i juni og endte 1-1, mens Köln vant 4-2 da de gjestet Frankfurt like før jul i fjor. Tøff start for vertene som fortsatt er poengløse etter tre strake tap innledningsvis. I den siste runden ble det 1-3 hjemme mot Borussia Mönchengladbach.

Gjestene fra Frankfurt har fått en finfin start på sesongen og står uten tap på sine tre første kamper av sesongens Bundesliga. 2-1-0 og sju poeng er fasiten til nå. I den siste kampen før landslagspausen ble det 2-1 hjemme over Hoffenheim, mens de slo Hertha Berlin 3-1 borte før det. I åpningskampen spilte de 1-1 hjemme mot Arminia Bielefeld.

Det er en krevende søndagskupong som ligger foran oss, så vi satser på at Eintracht Frankfurt tar med seg den fine formen også etter pausen og vinner mot poengløse Köln på bortebane. En B i kamp tolv.

Sportspills 96-rekker:

1. Sandefjord - Vålerenga B

2. FK Haugesund - Sarpsborg 08 HU

3. Kristiansund BK - Rosenborg UB

4. Odd - Viking HU

5. Stabæk - Aalesund H

6. Strømsgodset - Start H

7. Ranheim - Lillestrøm HUB

8. Stjørdals-Blink - Ullensaker/Kisa HU

9. Crystal Palace - Brighton HU

10. Tottenham - West Ham H

11. Leicester - Aston Villa H

12. FC Köln - Eintracht Frankfurt B





Sportspills 432-rekker:

1. Sandefjord - Vålerenga UB

2. FK Haugesund - Sarpsborg 08 HUB

3. Kristiansund BK - Rosenborg UB

4. Odd - Viking HU

5. Stabæk - Aalesund H

6. Strømsgodset - Start H

7. Ranheim - Lillestrøm HUB

8. Stjørdals-Blink - Ullensaker/Kisa HUB

9. Crystal Palace - Brighton HU

10. Tottenham - West Ham H

11. Leicester - Aston Villa H

12. FC Köln - Eintracht Frankfurt B