Uforståelig at Everton er favoritter

Brighton - Everton H 2,65 (spillestopp kl 15.55)

Brighton og Everton er naboer på tabellen. Kun ett poeng skiller lagene etter ni serierunder. Begge har tatt viktige seire de siste ukene. Brighton tok sesongens første hjemmeseier da de banket Tottenham 3-0 før landslagspausen. Dermed viser hjemmestatistikken 1-2-1 så langt.

Everton på sin side vant 2-0 mot West Ham på Goodison Park forrige helg. Det var lagets første seier på fire forsøk. Lørdag jakter Marco Silva og Everton lagets første borteseier siden mars. Men statistikken gir ikke grunn til optimisme for Everton-fansen. De har nemlig ikke vunnet borte mot Brighton i toppdivisjonen siden en 2-1-seier i 1983.

Brighton må klare seg uten midtbanespiller Aaron Mooy. Den australske landslagsspilleren er suspendert etter å ha blitt utvist i forrige serierunde mot Aston Villa. Jose Izquierdo og Bernardo er fortsatt på skadelisten, men det er ingen nye skader i Brighton-troppen.

Everton må muligens klare seg uten forsvarskjempen Yerry Mina. Han pådro seg en kneskade i kampen mot West Ham. Mason Holgate vil i så fall erstatte ham. Fabian Delph og Morgan Schneiderlin er aktuelle for startelleveren etter å ha vært ute med skader, mens Seamus Coleman er tilgjengelig igjen etter å ha vært suspendert.

Denne kampen kan fort bli avgjort på et frispark eller en corner. Brightons Pascal Gross og Evertons Gylfi Sigurdsson er de to spillerne som har skapt flest sjanser på dødballer de to siste sesongene. Everton har problemer med å forsvare seg mot dødballer. De sluppet inn hele syv dødball-mål denne sesongen. Det er flest av alle lagene i Premier League.

Everton tok en viktig seier mot West Ham forrige helg, men det var på hjemmebane. På bortebane har de vært direkte svake. Derfor stusser jeg over at the Toffees er gjort til favoritter i denne kampen. Det virker rett og slett litt rart ut fra resultatene de har levert som bortelag.

The Seagulls har riktignok bare vunnet tre av de siste 15 kampene mot Everton, men alle tre seirene har kommet på eget gress. Brighton har en glimrende mulighet til å ta tre poeng her. 2,65 i odds er ok.

