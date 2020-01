Uforståelig at ikke Henrik Kristoffersen er favoritt

Henrik Kristoffersen er verdens beste slalåmkjører, men han er likevel ikke favoritt i søndagens slalåmrenn i Zagreb.

Det er et herlig langoddsprogram vi han foran oss søndag. Det skal spilles 11 kamper i den engelske FA-cupen og Liverpool er blant lagene som skal i aksjon. I Spania skal det spilles fem kamper i La Liga, mens det er fire kamper i italiensk Serie A. I Tour de Ski er det duket for vanvittig spennende avslutningsetappe opp monsterbakken og i Zagreb jakter Henrik Kristoffersen en ny verdenscupseier i slalåm.

NB! Onsdag er det ca 258 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Slalåm Zagreb - Henrik Kristoffersen vinner - 3,25 (spillestopp kl 14.10)

Det har faktisk kun vært to slalåmrenn i verdenscupen for gutta denne sesongen. 24. november vant Henrik Kristoffersen åpningsrennet i finske Levi, mens Alexis Pintauralt vant rennet i Val d'Isere i midten av desember. Henrik Kristoffersen gjorde en meget grov feil i 1. omgang da, kom seg såvidt med i 2. omgang og kjørte seg opp over 20 plasser til 4. plass.

Noel største utfordrer

Henrik har fortsatt tilgode å vinne i Zagreb. Han ble nummer tre i 2017 (da vant Manfred Moelgg), han ble også nummer tre i 2018 (da vant Marcel Hirscher), mens han endte på 5. plass i fjor (også da vant Marcel Hirscher). Merkelig nok er Alexis Pinturault satt til favoritt søndag (3,00 i odds). I min verden er hans landsmann Clement Noel den farligste utfordreren, Noel som ble toer i Levi, men kjørte ut i Val d'Isere.

Hirscher har gitt seg

Henrik Kristoffersen burde vært favoritt i alle slalåmrenn han stiller opp i, nå som Marcel Hirscher har gitt seg. 3,25 i odds på at Henrik Kristoffersen vinner søndagens slalåmrenn i Zagreb er strålende odds og spilles.

Klikk her for å levere dette spillet