Ukraina har jerngrep på Serbia

Det er et innholdsrikt langoddsprogram søndag og EM-kvalifiseringen er naturligvis høydepunktet også i dag. Det skal spilles sju kamper og både England, Frankrike og Portugal skal ut i bortekamper. Ellers består søndagsmenyen av en del kamper fra spansk Segunda, brasiliansk Serie A og engelsk super League for kvinner. På hockeyfronten er det to kamper i Get-ligaen her hjemme, forøvrig en del kamper i KHL.

Serbia - Ukraina 1,75 - 3,40 - 3,75 (spillestopp kl. 1455)

Serbia tok en knepen 3-2-seier mot Luxembourg på torsdag, og holdt dermed iv i håpet om å kvalifisere seg direkte til neste års EM-sluttspill.

Ukraina på sin side ladet opp til denne kampen med å slå Estland 1-0 i en privatlandskamp. De er dermed ubeseiret i ti kamper på rad.

Ukraina har aldri tap mot Serbia - verken hjemme eller borte. Før søndagens kamp har ukrainerne vunnet fem strake kamper mellom de to nasjonene. Gjestene har allerede vunnet gruppe B, og er klare for EM-sluttspillet. De trenger ikke å vinne denne kampen, i motsetning til Serbia som må vinne for å ha en sjanse til å ta andreplassen fra Portugal.

Selv om de vinner, er det ikke sikkert de går videre til EM-sluttspillet. De er avhengig av at Portugal taper mot Luxembourg, og det virker svært lite sannsynlig. Serberne vet imidlertid at de har en ekstra mulighet. Serbia møter nemlig Norge i Nations League-playoffsemifinale på Ullevaal i slutten av mars. Deretter venter Skottland i en playoff-finale som blir de eventuelt siste hinder for Serbia på veien mot EM i 2020.

At Serbia spiller hjemme og har motivasjonen på sin side, siden de må vinne, gjør at mange antakeligvis vil plassere pengene på serberne, men jeg er usikker på om de takler presset. Ukraina er i flytsonen, og de har et solid grep på Serbia. De kan senke skuldrene i denne kampen. Det er serberne som må frem på banen, og det kan gi ukrainerne kontringsmuligheter. Ukraina har kun tapt én av de siste tolv bortekampene, og Serbia har kun vunnet seks av de siste tolv hjemmekampene. Det er ingen grunn til å gi dem tillit her.

Gjestene er i form. De vil avslutte denne kvalifiseringen med stil, og 3,75 i odds på Ukraina er et spennende spill.

