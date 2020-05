Ulsan og Maars Johnsen har et jerngrep på Suwon

Ulsan vant alle tre kampene mot Suwon sist sesong.

Suwon Samsung Bluewings - Ulsan Hyundai 3,85 - 3,25 - 1,77 B (spillestopp kl. 09.25)

Den norske landsagsspilleren Bjørn Maars Johnsen spiller for Ulsan i K-ligaen denne sesongen. Han be byttet inn de siste åtte minuttene for den sørkoreanske toppklubben i serieåpningen mot Sangju Sangmu som Ulsan vant 4-0. Den norske landslagsangriperen må kjempe om spissplassen med en av K-ligaens beste angrepsspillere, Junior Negao. Alt tyder på at nordmannen starter på benken også i kampen som starter søndag morgen norsk tid.

Ulsan hadde et jerngrep på Suwon sist sesong. De vant alle tre oppgjørene mot søndagens motstander, og de er ubeseiret i de siste syv ligakampene mot the Bluewings.

Mangler nøkkelspiller på midtbanen

Suwon er svekket til kampen mot Ulsan. Manager Lee Lim-saeng må klare seg uten den autralske midtbanespilleren Terry Antonis denne helgen. Australieren har blitt suspendert i to kamper etter at han pådro seg et rødt kort i seriepremieren mot Jeonbuk. Midtbaneveteranen Yeom Ki-hun, som kom til Suwon fra Ulsan i 2010, vil antakeligvis få sjansen i denne kampen.

At Suwon bare tapte 0-1 mot Jeonbuk gir et litt feil bilde av kampen. De regjerende seriemesterne dominerte kampen totalt, og seieren burde vært større. Etter den skuffende sesongen i fjor var det likevel mye positivt å hente fra serieåpningen.

Forrige sesongs toppscorer i K-ligaen, australske Adam Taggart, er fortsatt sulten på nye scoringer, og vi tror ikke det går lenge får han kommer på scoringslisten. Men det skjer neppe søndag. Ulsan er en tøff motstander. For tøff, tror vi.

Å spille for tomme tribuner er vanligvis ikke en fordel for et hjemmelag, men for Suwon kan det faktisk være en fordel. Fansen er blant de mest høylytte i K-ligaen, men Suwon har hatt en elendig statistikk på hjemmebane en stund.

Suwon sliter på hjemmebane

Lee Lim-saengs menn har kun vunnet seks av de siste 25 hjemmekampene på the Big Bird, og de tok kun 22 av 57 poeng hjemme sist sesong. Det kan hende at fraværet av supportere kan hjelpe Suwon. Men Ulsans statistikk mot Suwon, og prestasjonene til de to lagene forrige helg, taler for at Bjørn Maars Johnsen og Ulsan skal være favoritter.

Suwon kan gi Ulsan kamp, men med kvalitetsspillere som Lee Chung-yong, Kim In-sung og Yoon Bit-garam på midtbanen skal Ulsan være i stand til å kjøre over vertene, og ta en komfortabel seier.

Junior Negao viste sist helg hvorfor han regnes som en av ligaens beste spisser. 33-åringen har den egenskapen at han vet å være på rett plass til rett tid, og han er dyktig til å finne rom inne i boksen. Han viste det på Ulsans tredje mål forrige helg. Han har scoret to mål i ti kamper for klubben, men han har til gode å score et hat-trick for the Horangi. Mot Sangju hadde han to scoringer sist helg, men i stedet for å skyte selv når han var i god posisjon, slapp han ballen videre til Sang-Heon Lee som scoret. Denne helgen skal brasilianeren bryne seg på Suwons Doneil Henry. Den kampen tror vi at han vinner.

Ulsan har vunnet fem av de syv siste kampene mot uwon, og vi tror på en ny seier til Ulsan her.

Oddsen på at Bjørn Maars Johnsen og Ulsan vinner er 1,77. Det funker som et singeltips søndag morgen.

