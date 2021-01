- United gjør store endringer på midtbanen

Manchester United gjør fire endringer på laget til onsdagens kamp mot Sheffield United.

Manchester United er ett poeng bak Manchester City før onsdagens hjemmekamp mot bunnlaget Sheffield United. Ole Gunnar Solskjær vil ifølge Manchester Evenings News stille med den sterkeste startelleveren i denne kampen.

Det betyr at David De Gea kommer tilbake i mål. Han erstatter Dean Henderson, som har vært cupkeeperen til United, og det vil også bli endringer i forsvaret.

Utenom de to kampene mot Liverpool, har Victor Lindelöf stort sett vært ute av laget i 2021 på grunn av ryggproblemer. Det virker sannsynlig at han vil bli hvilt mot Sheffield United, og Eric Bailly tar hans plass.

Onsdag er det ca. 95 millioner i Vikinglotto-potten. Trykk her for å levere kupong

På midtbanen vil trolig Paul Pogba beholde plassen etter enda en god kamp søndag, men han er sannsynligvis den eneste i trioen på midten som starter mot the Blades.

Selv om Donny van de Beek tidvis viste seg frem i kampen mot, var ikke det tilstrekkelig til å spille seg inn i startelleveren. Alt tyder på at Bruno Fernandes er tilbake fra start mot Sheffield United. Portugiseren ble matchvinner mot Liverpool med et fantastisk frispark etter at han ble byttet inn.

Fred vil antakeligvis spille sammen med ham på midten, og det betyr i så fall at Scott McTominay havner på benken. Mye tyder på at Solskjær vil starte med den samme trioen på topp. Siden Anthony Martial fortsatt opplever måltørke, vil trolig Edinson Cavani starte på topp. Det vil i så fall være første gang uruguayeren starter to Premier League-kamper på rad.

Ifølge Manchester Evening News stiller United med dette laget: De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; Fernandes; Greenwood, Cavani, Rashford.

Manchester Utd - Sheffield Utd (Over/Under ant. mål pause 1.5) - Over 2,15 (spillestopp onsdag kl. 21.10)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Engelsk, Premier League. Manchester United var ubeseiret i de siste 14 kampene sist sesong. Det er den lengste rekken med kamper uten tap under Ole Gunnar Solskjær. Med seier eller uavgjort på Old Trafford onsdag vil De røde djevlene tangere denne rekorden.

Det tror vi de klarer uten store problemer.

Jerngrep på laget fra stålbyen

United har nemlig et solid grep på Sheffield United. De har spilt ti kamper på rad mot the Bladesi alle turneringer uten å tape. Sist gang laget fra stålbyen i Yorkshire slo United var i FA-cupen i februar 1993. Det begynner å bli en stund siden.

Manchester United har vunnet åtte hjemmekamper på rad mot Sheffield United. De har ikke tapt på Old Trafford mot the Blades siden 1-2-tapet på Boxing Day i 1973.

Onsdag er det ca. 95 millioner i Vikinglotto-potten. Trykk her for å levere kupong

Sheffield United er det laget som scorer færrest mål i Premier League. Chris Wilders mannskap har kun scoret ti mål på 19 kamper denne sesongen, og de har en forferdelig statistikk på Old Trafford. Der har de gått målløs av banen i seks av de syv siste kampene.

Men 2-3-tapet mot United hjemme på Bramall Lane i desember er eneste gangen Sheffield United har scoret mer enn ett mål i de siste 22 ligakampene.

Ett år uten borteseier

The Blades styrer mot Championship, og United kommer til å trøkke dem enda dypere ned i nedrykksgjørmen. Chris Wilders menn er uten seier i de 15 siste bortekampene siden de slo Crystal Palace 1. februar i fjor. Det er snart ett år siden. Nå møter de et United-lag som også har funnet formen på hjemmebane.

United viste mot Liverpool i FA-cupen at de er i støtet, særlig offensivt. Det vil gjestene fra Sheffield få merke.

Fredag er det ca. 103 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Klikk her for å levere kupong.

Det har vært scoret to mål eller mer i ni av de 18 første ligakampene til Manchester United, mens Sheffield United har sluppet inn to mål i første omgang i to av de siste tre kampene. Oddsen på United-seier er tafatte 1,25. Det er nok helt riktig odds, men kjedelig å sette penger på. Da mener vi det er mer interessant å sette et spill på at det scores to mål eller mer i løpet av de første 45 minuttene på Old Trafford. At det scores mer enn 1,5 mål gir 2,15 i odds.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset