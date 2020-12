United har ikke opplevd dette siden Sir Alex Ferguson var manager

Manchester United ligger på andreplass i Premier League før kampen mot Aston Villa. Det er den beste tabellplasseringen til laget ved nyttår siden Sir Alex Ferguson ga seg.

Mot Wolverhampton vant Manchester United på overtid. Dette inspirerte engelsk presse til å blåse støv av det gamle uttrykket «Fergie-time».

De beste United-lagene under Sir Alex Ferguson hadde en tendens til å vinne viktige kamper i det rivalene omtalte som «Fergie-time». Det ble et begrep i fotballen. Den vanligste definisjonen er at det er tilleggstid etter 90 minutter, da United ofte scoret det avgjørende målet ved hans tid som sjef på Old Trafford.

Det har vært flere berømte tilfeller. Michael Owens 4-3-scoring mot City i 2009, og Robin van Persies fulltreffer til 3-2 mot samme motstander tre år senere. Og selvfølgelig dagens Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjærs avgjørende scoringer mot Liverpool og Bayern München i 1999.

Av all nostalgi Solskjær har hengitt seg til mens han vært manager i United, er det den formidable kampånden han burde være mest stolt av. United har evnen til å score uansett hvor dårlig de spiller. Det er den spesielle egenskapen som gjør dem til en reel utfordrer i kampen om ligatittelen denne sesongen, skriver Richard Fay i Manchester Evening News.

Resultatet mot Wolves gjorde at de klatret opp til andreplass, og tittelhåpet fikk en ytterligere boost av at Liverpool bare klarte 0-0 mot Newcastle onsdag. Det betyr at gapet mellom de to lagene kun er tre poeng, og United har en kamp til gode på de regjerende Premier League-mesterne.

Andreplass er den høyeste tabellplasseringen Manchester United har hatt i Premier League ved nyttår etter at Sir Alex Ferguson pensjonerte seg etter 2012-2013-sesongen.

Manchester Utd - Aston Villa (Pause/fulltid dobbel) - U/H 4,70 (spillestopp fredag kl. 20.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Engelsk, Premier League. Manchester United klatret opp til andreplass på Premier League-tabellen etter 1-0-seieren mot Wolves. Det var den niende kampen på rad uten tap for Ole Gunnar Solskjærs menn.

Har et jerngrep på Villa

United er nå ubeseiret i ligaen siden 0-1-tapet mot Arsenal tidlig i november.

Men hjemme på Old Trafford har United kun vunnet tre av åtte kamper så langt denne sesongen, og seieren mot Wolves satt langt inne. Vinnermålet kom tre minutter på overtid.

Nå møter de et Aston Villa-lag kun har vunnet én av de siste 43 kampene mot Manchester United. Seieren kom på Old Trafford i desember 2009.

Det er også Villas eneste seier på de 33 siste bortekampene mot United siden 1983. Syv kamper har endt uavgjort og 25 kamper er tapt.

Sist sesong endte kampen mellom United og Villa 2-2 på Old Trafford, og vi tror Villa kan gi United kamp 1. nyttårsdag.

Villa imponerer

Dean Smiths mannskap har vært den positive overraskelsen i Premier League så langt denne sesongen. Etter å ha sluppet unna nedrykk med et nødskrik sist sesong, ligger laget på femteplass før kampen mot Manchester United, foran lag som Chelsea, Manchester City og Tottenham.

De har også en kamp til gode på Manchester United og Everton og to kamper mindre spilt enn Leicester og Liverpool. Villa har det nest beste forsvaret i ligaen, og de er ubeseiret i fem kamper på rad før matchen på Old Trafford.

De har faktisk vært best på bortebane denne sesongen. De har vunnet fem av syv bortekamper så langt og står med 16 poeng på utebane, mens de kun har tatt ti poeng hjemme på Villa Park.

United mangler fortsatt Marcus Rojo som er ute med skade. Victor Lindelöf er også usikker. Han har problemer med ryggen.

Tyrone Mings er tilbake fra suspensjon, og han er antakeligvis tilbake i startppstillingen fredag.

Villas Trezeguet og Wesley Moraes er begge ute med skader, og det er usikkert når de er tilbake. Ross Barkley har vært ute siden november, men han være tilbake i denne kampen.

United-rekord på 1. nyttårsdag

United slet med å avgjøre kampen mot et solid Wolves-forsvar, og de klarte ikke å score før Marcus Rashford plasserte ballen i mål tre minutter på overtid.

Dersom Aston Villa kan forsvare seg på den måten de har gjort så langt denne sesongen, og nekte United-angriperne bakrom, så kan Ole Gunnar Solskjærs menn få problemer.

Ollie Watkins, Jack Grealish og Bertrand Traore har vært i kjempeform de siste ukene, og de kan gjøre livet surt for Harry Maguire og resten av United-forsvaret.

Villa er ubeseiret i ti ligakamper på 1. nyttårsdag (6-4-0), men fredag møter de et Manchester United-lag som har rekorden i antatt seire på 1. nyttårsdag i Premier League. De har 27 seire.

Denne kampen kan vippe begge veier. Vi tror Villa vil gi United kamp. I fem av de seks siste hjemmekampene til United har det stått uavgjort til pause. Vi tror også det er resultatet etter de første 45 minuttene på fredag, men vi tror United avgjør kampen i andre omgang. U/H-spillet gir flotte 4,70 i odds. Det er spillbart.

