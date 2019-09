United må stole på en 17-åring

For en fotball-mandag vi har foran oss. Viking møter Mjøndalen hjemme i Stavanger i Eliteserien, men alle Viking- og Mjøndalen-supporterne får ha oss unnskyldt, når vi sier at det utvilsomme høydepunktet for de fleste fotballgale nordmenn er storkampen i Premier League mellom Manchester United og Arsenal. Det spilles også tre kamper i Allsvenskan og én kamp i den danske Superligaen. Ellers spilles det et viktig oppgjør i bunnen av OBOS-ligaen mellom Skeid og Strømmen.

Manchester United - Arsenal 2,23 - 3,55 - 2,90 U (spillestopp kl. 2055)

Skader på Marcus Rashford og Anthony Martial, og beslutningen om at Romelu Lukaku og Alexis Sanchez kunne forlate klubben betyr at Manchester United antakeligvis starter med 17 år gamle Mason Greenwood på topp. Det trenger ikke å være en fordel for gjestene.

Arsenal har nemlig opplevd å bli herjet med av en tenåring på Old Trafford tidligere. Arsenal-fansen husker så altfor godt hva som skjedde i februar 2016, da en 18 år gammel Marcus Rashford presenterte seg for Premier League-publikummet og scoret to mål da Arsenal tapte 2-3.

Greenwood startet sin første kamp for United i Europa League mot Astana fra Kazakhstan, hvor han ble klubbens yngste målscorer i Europa noensinne i en alder av 17 år og 353 dager. Så gutten vet hvor målet står, det er det ikke tvil om. Spørsmålet er om han klarer å utfordre Arsenal-forsvaret som ikke har vært pertent denne sesongen.

Til tross for sine defensive svakheter, har Arsenal neppe hatt en bedre mulighet til å ta sin første borteseier i ligaen mot United på 13 år. Det vil i så fall være tre viktige poeng i kampen om en plass i neste sesongs Champions League.

Statistikken mellom lagene taler ikke til Arsenal sin fordel.

Laget fra Nord-London er uten seier i de tolv siste bortekampene i Premier League mot Manchester United, og de har kun vunnet tre av 27 Premier League-kamper på Old Trafford. Samtlige tre kamper ble vunnet 1-0, og Ole Gunnar Solskjær spilte for De røde djevlene i alle tre nederlagene.

Før mandagens kamp har United tapt tre av de siste seks hjemmekampene i Premier League, men de har ikke tapt to hjemmekamper på rad mot lag fra London siden desember 2001. Den gangen tapte de mot Chelsea og West Ham.

Som alllerede nevnt; Manchester United må klare seg uten de skadde spissene Anthony Martial og Marcus Rashford. Midtbanespiller Paul Pogba er også usikker på grunn av en vond ankel, men venstreback Luke Shaw er tilbake i trening. Men han rekker ikke denne matchen.

Arsenal mangler Alexandre Lacazette som er ute med en ankelskade, men Dinos Mavropanos er tilbake til denne kampen. Smith Rowe må stå over på grunn av en hjernerystelse, men Rob Holding, Hector Bellerin og Kieran Tierney er alle spillekare.

I motsetning til United, så sliter ikke Arsenal med å score mål. Det er bakover at Unai Emery sitt lag har problemer. Arsenal er uten borteseier i 23 kamper mot de etablerte topp seks-lagene, og vi tror heller ikke at de vinner på Old Trafford. 3,55 i odds på U virker som et sannsynig utfall av denne kampen.

