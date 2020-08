United-reservene vinner på Old Trafford

De fire siste kampene til Manchester United har endt 2-0. Vi tror på en ny 2-0-seier mot LASK.

Etter ti dagers pause er Manchester United tilbake på banen når de spiller returkampen mot LASK foran tomme tribuner på Old Trafford. De røde djevlene banket østerrikerne 5-0 i den første kampen som ble spilt 12. mars. Vi tror de cruiser videre til kvartfinalen i Europa League med reservene.

Manchester United - LASK Linz (Korrekt resultat, fulltid 2-0) - 5,50 (spillestopp kl. 20.55)

Europa League, åttendedelsfinale. Kamp 2 av 2. Ole Gunnar Solskjær øyner muligheten for å ta sitt første store trofé som manager på Old Trafford. United er bare to kamper unna finalen i Europa League om de gjør jobben mot LASK.

Kvartfinaler, semifinaler og finalen i Europa League vil bli spilt i Köln, Duisburg, Düsseldorf og Gelsenkirchen i Tyskland – finalen vil bli spilt i Köln. Kampene vil bli spilt som utslagskamper. Det betyr at det kun blir ett oppgjør og ikke to som opprinnelig.

Reservene gjør jobben for Solskjær

Dersom Manchester United skulle ta seg helt til finalen, ligger det an til en hektisk augustmåned. Siden United har en komfortabel ledelse har Solskjær muligheten til å hvile flere av nøkkelspillerne som virket sliten mot slutten av Premier League-sesongen. Selv om United stiller med et svekket lag, skal de være i stand til å vinne enkelt mot LASK.

Manchester United ligger an til å stille med dette laget (4-3-1-2): Romero; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Williams; McTominay, Fred, Pereira; Lingard; Ighalo, James.

LASK er ute av form

LASK har ikke spilt en avgjørende kamp siden den østerriske Bundesliga ble avsluttet i juli, og formen de viste mot slutten av sesongen var heller ikke særlig imponerende. De tapte de tre siste kampene, slapp inn syv mål og scoret kun ett.

Mason Greenwood jubler etter å ha scoret mot AZ tidligere i Europa League. Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

Etter koronapausen vant LASK kun tre av elleve kamper, hvorav syv av dem endte med tap. De endte til slutt på en skuffende fjerdeplass i ligaen.

Østerrikerne stiller trolig med sitt beste mannskap på Old Trafford, men siden de ligger under 0-5 etter første kampen, vet de at matchen i realiteten er over.

United-opptur etter koronapausen

Ikke overraskende tror vi derfor på Manchester United-seier onsdag. Ole Gunnar Solskjærs mannskap har vunnet syv av de elleve siste kampene siden koronapausen, og selv om det har vært noen store tabber av David De Gea, har de kart å holde nullen i fem kamper.

LASK klarte ikke å score i treningskampen sin i forrige uke, og de klarte heller ikke å score i to av de tre siste ligakampene. Vi tror United vinner med to mål eller mer.

De siste fire kampene til Manchester United endte 2-0, og med flere av de største stjernene på benken forventer vi ikke samme overhøvlingen her. LASK slapp inn 17 mål på sine ti ligakamper etter restarten. Vi tror at United vinner, og vi satser på et dristig tips denne gangen. Vi går for 2-0-seier til United. Det gir 5,50 i odds.

