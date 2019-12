United slår tilbake 2.juledag

Manchester United gikk på et skuffende 0-2 tap borte mot Watford søndag. Vi tror laget slår tilbake og tar tre poeng i hjemmekampen mot Newcastle 2.juledag.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Oddstips: Boxing day med Premier League og Championship - sjekk våre analyser

Oddssingel Premier League: Leicester ryster Liverpool

Oddssingel Premier League: Manchester United slår tilbake

Tippetips: Åtte kamper fra Premier League på midtukekupongen

V75 Solvalla: V75 Julebonanzaen fortsetter med kanonløp på Solvalla

V65 Bjerke: Austevoll har V65-bankeren på Bjerke 2. juledag



Tradisjonen tro er det fullt kjør i England med fotball i romjula. På Old Trafford møtes Manchester og Newcastle i et oppgjør der hjemmelaget har skuffet, mens gjestene må sies å ha overrasket så langt i sesongen. Vi tror hjemmelaget viser seg fra en bedre side i dag og med Paul Pogba tilbake på banen kan det fort bli avgjørende.



Fredag er det ca 198 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 1800. Lever kupongen her!

Manchester United - Newcastle pause/fulltid H/H 1,95 (spillestopp kl 18.25)

Manchester United leverte en slett forestilling borte mot Watford søndag og tapte til slutt 0-2 borte mot jumboen i Premier League. Det eneste positive Ole Gunnar Solskjær kan ta med seg fra det oppgjøret var at superstjernen Paul Pogba var tilbake på banen igjen. Kanskje får vi se franskmannen fra start 2.juledag? Det vil i så fall være viktig for tabellåtteren som i øyeblikket ligger 24 poeng bak Liverpool på topp - med èn kamp mer spilt i tillegg. 4-4-1 hjemme på Old Trafford så langt, der kun Crystal Palace har vunnet. Har en tøff periode foran seg de neste ukene med serie, FA Cup og dobbeltkamper mot naboen Manchester City i ligacupens semifinaler. Miststopper Bailly er fortsatt ute med skade, men Dalot er trolig tilgjengelig igjen her.

Steve Bruce og hans Newcastle har vært en positiv overraskelse for de fleste denne sesongen, der laget spesielt på hjemmebane har vært solide og kun tapt èn av sine ni kamper til nå. Lørdag ble det 1-0 hjemme over Crystal Palace og tre nye poeng innkassert. Det plasserer laget på en finfin 9.plass med 25 poeng før turen til Manchester på fotballens store festdag på balløya. Saint-Maximim er fortsatt ute etter smellen han pådro seg i kampen mot Southampton tidligere i desember. I tillegg mangler Lascelles, Clark, Ritchie, Ki og Dummett. Willems kan være tilbake til denne. Borte har det blitt tre seire og seks tap så langt.

Vi tror United gjør kort prosess med Pogba tilbake på banen og prøver H/H pause/fulltid til fullt akseptabel odds.

Klikk her for å levere dette tipset