United-stjernen advarer stortalentet: - Vi har sett spillere som han før

18 år gamle Mason Greenwood har herjet for United i de siste kampene, men Paul Pogba minner han på at det er langt igjen til toppen.

- Alle kjenner til Greenwoods talent, men vi har sett spillere her før som har gjort det bra i starten - bare for å ende opp i andre klubber. Vi ønsker ikke det. Vi ønsker å beskytte han, og måten jeg gjør det på er å fortelle han at han ikke har oppnådd noe stort enda, sier Paul Pogba til United Review.

Mason Greenwood har virkelig vist seg frem etter korona-pausen, og står med fire mål på de tre siste kampene. Og Pogba har stor tro på at det blir flere mål for Greenwood denne sesongen.

- Jeg liker å snakke med han. Jeg ønsker å se han, med hans kvaliteter og talent, score mer enn 15 mål i løpet av en sesong, og med tiden vi har igjen blir det enkelt. Han vet han trenger å jobbe hardt og han er ikke ferdigutviklet enda.

- Et «ekte» lag

Manchester United har vært i en fantastisk flyt den siste tiden, og har vunnet sine fire siste Premier League-kamper. Målforskjellen for de United-kampene viser imponerende 14-2. Paul Pogba mener at United-laget begynner å vise hva som bor i dem.

- Du kan si at vi nå er et «ekte» lag, sier Pogba til United Review.

Paul Pogba har mottatt blandede tilbakemeldinger etter sin overgang til Manchester United i 2016. Det ble meldt om fullstendig brist i forholdet til José Mourinho, og det kan se ut som franskmannen sender et lite stikk til sin gamle trener.

- Noen ganger tidligere var vi kanskje for defensive eller for offensive, og vi hadde ikke den balansen eller kontrollen. Nå kan man se at vi har den balansen og det er mer struktur. Vi har jobbet hardt med det, forklarer franskmannen.

- Enorm forbedring

Etter helgens overraskende tap for både Chelsea og Leicester, kan Manchester United rykke opp til 3. plass på Premier League-tabellen med seier i mandagens kamp mot Southampton på Old Trafford.

- Forbedringen er enorm og man kan se det. Det er alltid fint å forbedre seg, men man vil ikke stoppe det, du vet du må fortsette å jobbe, sier Pogba, som scoret sitt første mål siden april 2019 i torsdagens 3-0-seier over Aston Villa.

- Det er fortsatt mye som må gjøres, vi er ikke helt der ennå, men vi er på vei, og hvis vi fortsetter å gjøre det vi gjør nå da tror jeg ikke det er noe som kan stoppe oss fra å komme dit vi burde være. Vi føler oss fantastisk. Det er mentaliteten nå. Man har en positiv mentalitet når man har gode resultater, men man må også ha egenskapene til å komme seg gjennom kampene slik vi gjorde i de siste kampene.

Pogba har dannet en sterk midtbaneduo med Nemanja Matic de siste kampene. Nå deler franskmannen ut ros til sin lagkamerat.

- Nemanja Matic er mentoren i laget. Han gir oss balanse, han får meg til å gå fremover og han leder meg noen ganger - han sier «gå for det» eller «bli igjen». Han har vært fantastisk.

- Han gir meg alltid råd og som midtbanespiller har han mye erfaring og han har vunnet ting, men han ønsker alltid mer. Han trener hardt og er alltid profesjonell og det er det vi trenger i laget, sier Pogba.

Kampen om Champions League

Etter det mandag formiddag ble bekreftet at Manchester City ikke blir utestengt fra Champions League, betyr det at United er nødt til å komme topp fire for å sikre seg Champions League-spill neste sesong.

Det er Pogba smertelig klar over.

- Hver kamp er en finale og vi er nødt til å få de resultatene som vi behøver – det er tankesettet. Det er aldri nok for oss, sier 27-åringen.

GOD STEMNING: Forholdet mellom Solskjær og Pogba virker å være strålende om dagen. Foto: Peter Powell (Reuters)

Før mandagens kamp ligger Manchester United på 5. plass, med 58 poeng og en kamp mindre spilt enn Chelsea og Leicester, som ligger henholdsvis to og ett poeng foran de røde.

For Manchester United gjenstår mandagens kamp mot Southampton, og Crystal Palace, West Ham og Leicester i Premier League.

Ole Gunnar Solskjærs menn har også mye å spille for i FA-cupen og Europa League, med henholdsvis semifinale og returkampen i 8-delsfinalen i Europa League.

- United handler om trofeer, det vet vi. Og nå er det trofeer vi kan ta og vi kan vinne, sier Pogba, som har muligheten til å ta sitt tredje og fjerde trofé som Manchester United-spiller.

Mandagens kamp mellom Manchester United og Southampton starter klokka 21.00.