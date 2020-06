Uniteds superduo herjer med Sheffield United

Manchester Uniteds Bruno Fernandes og Paul Pogba har funnet hverandre. Det er dårlige nyheter for Sheffiled United.

Manchester United har vunnet de syv siste hjemmekampene mot Sheffield United i alle turneringer. Målforskjellen er massive 17-2. Vi tror De røde djevlene vinner igjen.



Manchester United - Sheffield United - pause/fulltid - H/H 2,20 (spillestopp kl 18.55)

Sheffield United og Sander Berge har ikke samme flyten som før koronapausen. De spilte 0-0 mot nedrykkstruede Aston Villa i første kampen etter avbrekket, og tapte 0-3 mot Newcastle i helgen. Nå venter en langt tøffere oppgave når de skal til Old Trafford. Det blir ikke enkelt, og iallfall ikke hvis avgjørelsene fortsetter å gå imot dem. Mot Newcastle ble midtstopper John Egan utvist. Onsdagens kamp blir den tredje bortekampen på rad, og det gjør ikke situasjonen noen bedre for dem.

Pogba kan starte

Manchester Uniteds 1-1-kamp mot Tottenham fredag viste at Ole Gunnar Solskjærs mannskap er i fremgang. David de Geas tabbe gjorde riktignok at de kom skjevt ut, men Solskjær har så mange klassespillere og det virker som laget endelig skal få ut sitt potensial. De Gea har jo ikke plutselig blitt en dårlig keeper, men det er helt tydelig at han ikke er samme utgaven som for tre år siden.

Manchester United har ingen nye spillere på skadelisten, og midtbanestjernen Paul Poga kan starte sin første kamp siden 3. september. Midtbanespiller Scott McTominay har forlenget kontrakten med United frem til 2025. Det gir ro i rekkene på Old Trafford.

Må gjøre endringer på laget

Sheffield United må iallfall gjøre to endringer på laget. John Egan er suspendert etter at han ble utvist sist, og keeper Dean Henderson, som er på lån fra Manchester United, får ikke lov å spille mot klubben som eier ham. Phil Jagielka og Simon Moore er ventet å få sjansen fra start.

Manchester United har vunnet de syv siste hjemmekampene mot Sheffield United i alle turneringer. Målforskjellen er massive 17-2. De røde djevlene er i god form. De er ubeseiret i de tolv siste kampene i alle turneringer I denne perioden har de scoret 30 mål og kun sluppet inn tre.

United kjører på fra start

Bruno Fernandes har vist at han er en offensiv playmaker i verdensklasse, og nå har Solskjær også Pogba tilbake. Franskmannen satte fart på United da han ble byttet inn på fredag. Med Fernandes og Pogba på midtbanen vil United ha en formidabel slagkraft offensivt. De kommer til å herje med the Blades.

Manchester United har ledet til pause i ni av 15 hjemmekamper. Selv om Sheffield United er et vanskelig lag å bryte ned, så tror vi at United både leder til pause og vinner til slutt hjemme på Drømmenes teater. H/H-spillet gir 2,20 i odds. Spillestopp er klokken 18.55.

