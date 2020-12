Uniteds viktigste spiller har gitt dem et problem

Manchester United korter ned på forspranget til serieleder Liverpool med seier mot Wolves tirsdag.

Ole Gunnar Solskjær gjør ifølge Manchester Evening News seks endringer på laget som startet i 2-2-kampen mot Leicester, men hans to mest betrodde spillere, Bruno Fernandes og Harry Maguire får ikke hvile.

Bruno Fernandes scoret sitt 26. mål for Manchester United borte mot Leicester etter at han kom til klubben i januar. Portugiseren er for viktig til at Solskjær kan plassere ham på benken.

Etter helgens kamp mot Leicester er Fernandes spilleren som har fjerde mest minutter i fotballverden i kalenderåret 2020, ifølge Manchester Evening News. Bare Lionel Messi, Ruben Dias og United-kaptein Harry Maguire har spilt flere minutter enn ham. Den engelske landslagsstopperen har spilt 4745 minutter så langt denne sesongen, 401 minutter mer enn Dias som ligger på andreplass, mens forsvarskollega Victor Lindelöf er på syvendeplass med 4142 minutter i 2020.

Solskjær trenger de elleve beste spillerne på banen, men han risikerer samtidig å slite ut nøkkelspillerne.

Manchester Utd - Wolverhampton (Pause/fulltid dobbel) - H/H 2,25 (spillestopp tirsdag kl. 20.55)

Engelsk, Premier League. Ole Gunnar Solskjærs lag tok ledelsen mot Leicester to ganger, men måtte dele poengene på King Power Stadium etter et sent selvmål av Axel Tuanzebe.

Ikke tapt for United etter opprykket

At Liverpool bare klarte 1-1 mot West Brom søndag, betyr at United kan korte ned forspranget til de regjerende ligamesterne til kun to poeng med seier mot Wolves.

Manchester United er ubeseiret i ni hjemmekamper mot Wolverhampton, hvorav seks er vunnet og tre har endt uavgjort, men Nuno Espírito Santo har ikke tapt mot United etter at han tok Wolves tilbake til Premier League i 2018.

Men United møter Wolves på et gunstig tidspunkt. Nuno Espírito Santo mangler viktige Raul Jimenez, og laget hans har kun én seier på de siste fem kampene.

Manchester United kommer etter alt å dømme til å gjøre fem, eller kanskje seks, endringer på laget til kampen mot Wolves på Old Trafford.

Gjør flere endringer på laget

Solskjær har bekreftet at Victor Lindelöf har problemer med ryggen, og det betyr trolig at Eric Bailly starter sammen med Harry Maguire i midtforsvaret.

Aaron Wan-Bissaka var tilbake på United-trening mandag, men han vil sannsynligvis ikke bli brukt tirsdag. Alt tyder på at Tuanzebe starter på høyrebacken. Alex Telles kan komme inn for Luke Shaw på venstrebacken.

På midtbanen er det ventet at Paul Pogba og Nemanja Matic går inn for Fred og Scott McTominay. Bruno Fernandes er uerstattelig, og han starter igjen.

Marcus Rashford fikk en smell i skulderen han har hatt problemer med i kampen mot Leicester, og det er usikkert om han blir spilleklar. I så fall kan Donny van de Beek ta plass på venstreflanken. Daniel James hadde ingen god kamp mot Leicester og kan miste plassen til Mason Greenwood.

United vil ifølge Manchester Evening News stille med denne startelleveren: De Gea; Tuanzebe, Bailly, Maguire, Telles; Pogba, Matic; Van de Beek, Fernandes, Greenwood; Martial.

God United-statistikk

Wolves har ingen nye skader før kampen på Old Trafford, men de kan komme til å gjøre noen endringer på laget.

Raul Jimenez, Willy Boly, Leander Dendoncker og Jonny er alle utilgjengelige.

Manchester United er sterke offensivt, men de er rufsete bakover. Det viste de også i kampen mot Leicester, og det er grunnen til at de ikke vant kampen.

Wolves på sin side er bra bakover, men får det ikke til å klaffe offensivt. Vi forventer at dette blir en tett og jevnspilt kamp, men vi tror United vinner. De har tross alt ikke tapt den siste kampen i kalenderåret de siste åtte sesongene. Fasiten viser fem seire og tre uavgjorte.

Wolves har lagt under til pause i fire av syv bortekamper så langt, og de har tapt alle fire. United har kun ledet til pause i én av sine syv hjemmekamper, men det var i forrige serierunden mot Leeds. Vi tror United er på gang nå, og at de både leder til pause og vinner mot Wolves.

Oddsen på H/H-spillet er 2,25. Det er spillbart.

