Ustiugov skal gi Klæbo kamp om sammenlagtseieren i Tour de Ski

Sergei Ustiugov imponerte under lørdagens fellestart i Lenzerheide. Nyttårsaften er han favoritt til å vinne 15 km i Toblach.

Det er naturligvis et begrenset utvalg på Langoddsen på nyttårsaften. Oddsprogrammet på nyttårsaften starter med 15 km fri for menn og 10 km fri for kvinner fra Toblach i Tour de Ski, og det er kvalifiserings til det tradisjonsrike nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen. I tillegg er det fire kamper fra NHL i kveld og natt til 1. nyttårsdag spilles det åtte kamper i NHL.

15 km fri menn - Sergei Ustiugov vinner - 2,75 (spillestopp kl 12.30)

3. etappe i Tour de Ski på nyttårsaften og det eneste rennet med intervallstart for både kvinner og menn. Gutta går 15 km, mens jentene går 10 km.

Johannes Høsflot Klæbo leder etter de to første etappene og han har 32 sekunder ned til Aleksander Bolshunov på 2. plass, mens Sergei Ustiugov som ligger på 5. plass er 34 sekunder bak. 1. nyttårsdag er det 15 km jaktstart klassisk basert på sammenlagtlisten etter dagens renn. Fredag er det 15 km fellesstart, mens det er spring i klassisk lørdag. Tour de Ski avsluttes med søndag med finale opp monsterbakken, men nytt av denne sesongen er at den avsluttende etappen er fellesstart og at det er ikke sammenheng mellom førstemann (første kvinne) opp og sammenlagtvinneren.

Det som uansett gjelder foran dagens etappe er at både Bolshunov og Ustiugov må hente sekunder på Høsflot Klæbo i kampen om sammenlagtseieren. Sergei Ustiugov viste kanonform under åpningsetappen i Lenzerheide lørdag og rykket fra feltet i sisterunden og vant fire sekunder foran Høsflot Klæbo og Bolshunov. Og han vant denne øvelsen i fjor, 12,2 sekunder foran Simen Hegstad Krüger. Bolshunov ble da tredje 21,9 sekunder bak. Johannes Høsflot Klæbo endte på 12. plass, 48,6 sekunder bak. Klæbo har tatt store steg på distanse denne sesongen, men han er aldeles ikke blant favorittene til å vinne dagens etappe og hos Norsk Tipping får du faktisk 30 ganger pengene på at han vinner.

Det er nok klart mest sannsynlig at kampen om seieren på dagens distanse står mellom den samme trioen som endte på pallen i fjor. Og slik Ustiugov så ut under lørdagens åpningsdistanse, skal han stå som favoritt. 2,75 på at Sergei Ustiugov gjentar fjorårsseieren i Toblach er greit betalt og blirt vårt utvalgte spill.

