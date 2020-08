Ustoppelige Bodø/Glimt stormer videre

Det har blitt 41 av 45 mulige poeng for serieleder Bodø/Glimt når Eliteserien nå er halvspilt. Søndag venter Sarpsborg 08 på bortebane.

Bodø/Glimt topper serien sju poeng foran Molde og har i tillegg én kamp mindre spilt. Det begynner med andre ord å lukte gull i Bodø for første gang i klubbens historie. Søndagens bortekamp mot Sarpsborg 08 gir samtidig en pekepinn på om laget takler Europaspill torsdag og seriekamp søndag. Vi tror det!

Sarpsborg 08 - Bodø/Glimt B 1,70 (spillestopp 17:55)

1-1 her sist sesong, mens Bodø/Glimt vant 2-1 da lagene møttes i Bodø tidligere i sesongen. Sarpsborg 08 er ustabile som få om dagen. For tre uker siden leverte de en strålende 1. omgang borte mot Rosenborg, men måtte til slutt reise hjem med småstygge 1-5 i bagasjen. Deretter slo de tilbake med 2-1 hjemme over Molde før de kom ned på jorda igjen sist helg i 1-4 tapet borte mot Kristiansund BK på Nordmøre. Åpnet som kjent sesongen med fem ettmålstap, men har reist seg mesterlig under Stahres ledelse og er nå nummer elleve med 17 poeng etter halvspilt serie. 4-1-3 hjemme. Horn og Vetti mangler.

Serieleder Bodø/Glimt hadde få problemer med å ta seg videre i Europa torsdag i 6-1 seieren hjemme over motstand fra Litauen og topper Eliteserien sju poeng foran Molde med én kamp mindre spilt etter solide 6-0 over Start hjemme på Aspmyra forrige helg. Har 41 av 45 mulige poeng så langt og er fortsatt ubeseiret etter 13-2-0 halvspilt. 6-2-0 på bortebane, mens alle sju hjemme i nord har endt med full pott. Moe og Konradsen er ute med skade, mens Junker var tilbake på benken torsdag og kan være aktuell fra start igjen i denne.

Det blir vanskelig å gå imot Bodø/Glimt slik de har framstått i år. Vi tror på borteseier i Sarpsborg og spiller B til 1,70 i odds.

