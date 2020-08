Uvanlig høy Rosenborg-odds frister

To ganger pengene på Rosenborg hjemme på Lerkendal mot antatt svakere motstand er ikke hverdagskost. Da må vi nesten prøve litt.

Rosenborg ligger langt bak Bodø/Glimt og Molde på tabellen, men hjemme på Lerkendal har det blitt tre strake seire. Vi har god tro på at den fjerde kommer i kveld - til finfin odds fra Norsk Tipping.



Rosenborg - Sarpsborg 08 H 2,00 (spillestopp 20:25)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Tilsvarende møte i mai forrige sesong endte med 1-0 seier til vertene og var daværende trener Eirik Hornelands første ligaseier som RBK-trener. Rosenborg har tapt begge sine to siste bortekamper mot henholdsvis Odd og Haugesund og slått Viking 3-0 på hjemmebane i mellomtiden. Det plasserer trønderne på en noe beskjeden 6. plass med 18 poeng før denne runden. De har 3-2-1 hjemme på Lerkendal så langt der tapet kom mot serieleder Bodø/Glimt. De tre siste hjemme på eget gress har alle endt med full pott. Adegbenro og Hedenstad har begge stått over de siste kampene, men kan være aktuell for troppen igjen her. Keeper Hansen og Konradsen er fortsatt ute, mens Helland soner for fire gule.

Sarpsborg 08 hadde få problemer med å slå bunnlaget Aalesund hele 4-0 hjemme forrige helg. Det betyr en 11. plass på tabellen med 14 poeng for Mikael Stahres mannskap før turen til Lerkendal søndag kveld. De åpnet som mange kanskje husker sesongen med fem strake ettmålstap, men etter den tunge starten har det blitt 4-2-1 på de siste sju. 1-1-3 borte, der seieren kom i Sandefjord forrige måned. Horn og Vetti er fortsatt ute.

To ganger pengene på hjemmeseieren på Lerkendal i kveld står seg godt i markedet. Vi prøver H.

