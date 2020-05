Uwe Rösler går på sitt første bortetap

Uwe Rösler har ledet Fortuna Dusseldorf i tre bortekamper, men aldri tapt. Vi tror det første bortetapet kommer mot FC Köln.

Søndagens langoddsprogram byr på tre kamper fra Bundesliga, i tillegg er det fotball fra Sør-Korea, Færøyene, Hviterussland og 2. Bundesliga.

1. FC Köln - Fortuna Düsseldorf (Pause/fulltid dobbel) - H/H 2,75 (spillestopp kl. 1755)

Uwe Rösler har fått sin første trenerjobb i hjemlandet. Han overtok Fortuna Düsseldorf etter Friedhelm Funkel i slutten av januar. Fortuna lå da helt sist i 1. Bundesliga og hadde tre poeng opp til trygg plass. Rösler har løftet aget opp til kvaikplassen, men luken opp til trygg plass er nå fire poeng.

Uwe Röslers Fortuna Dusseldorf misbrukte en gyllen mulighet til å komme seg vekk fra nedrykkssonen da de spilte 0-0 mot bunnlaget Paderborn hjemme på Esprit Arena forrige helg. Dusseldorf vant skuddstatistikken 12-5 i den kampen, men kun ett av skuddene gikk på mål. Enda en gang var det manglende offensiv slagkraft som gjorde at Fortuna måtte gå av banen uten tre poeng.

Etter at de mistet angrepsspillerne Benito Raman og Dodi Lukebakio sist sommer, har de vært tamme fremover. De har kun scoret 27 mål denne sesongen. Ingen andre Bundesliga-klubber har scoret færre mål enn dem så langt. Søndag venter et tøft Rhin-derby mot FC Köln.

FC Köln rotet vekk ledelsen mot Mainz forrige helg. De ledet 2-0 tidlig i andre omgang, men slapp gjestene inn igjen i kampen og den endte til slutt 2-2. Selv om de bare tok ett poeng sist helg, så har FC Köln vist bra form i andre halvdel av Bundesliga-sesongen. De har tross alt vunnet åtte av de siste tolv kampene sinden midten av desember. De eneste tapene i denne perioden har kommet mot topp fire-lagene Borussia Dortmund, Bayern Munchen og Gladbach, og før kampen mot Mainz hadde de vunnet tre av de siste fem hjemmekampene uten å slippe inn mål. De har blant annet vunnet mot sterke lag som Bayer Leverkusen, Freiburg, Hertha Berlin og Schalke.

Uwe Rösler er avhengig av å få i gang Rouwen Hennings igjen. Han har scoret elleve mål, men nå er det måltørke. Hennings har gått ni kamper på rad uten å score. Sist han plasserte ballen i mål var 22. desember. Det er likevel interessant å merke seg at syv av de elleve scoringene hans har kommet på bortebane.

Fortuna har en seier og to uavgjorte på bortebane etter at Uwe Rösler tok over. Rösler, som tidligere har trent blant andre Lillestrøm, Viking, Molde, Wigan og Leeds, har kun tapt én av syv kamper etter at han kom til Tyskland. De tre siste kampene har endt uavgjort, og scoringsproblemene til Fortuna gjør at vi tviler på dem.

FC Köln er i fin form. De har ledet til pause og vunnet hjemme i fire av de seks siste kampene. I forrige serierunde ledet de til pause, men rotet det til for seg selv i andre omgang. Det tror vi ikke skjer søndag. Vi går for et H/H-spill til 2,75 i odds. Spillestopp er klokken 17.55.

