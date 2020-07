Vålerenga-damene er tilbake på vinnersporet

Vålerengas damelag i Toppserien har to strake seire etter at laget tapte borte mot Sandviken åpningsdagen. Vi tror på ny triumf i kveld når et svekket Avaldsnes kommer på besøk.

Det spilles èn kamp i Toppserien for kvinner på en ellers rolig fredag der Vålerenga tar imot Avaldsnes, som må klare seg uten Elise Thorsnes, hjemme på Intility i kveld.

Vålerenga - Avaldsnes H/H pause/fulltid 2,25 (spillestopp klokka 19:40).

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Toppserien for kvinner. Tilsvarende møte forrige sesong endte 1-1, mens det ble 3-0 her i cupen. Vålerenga har seks poeng etter tre kamper. Det har blitt to strake seire etter at laget åpnet med tap borte mot Sandviken. Sist helg tok de en sterk 2-1 seier borte over Klepp.



Avaldsnes slo Arna-Bjørnar 1-0 hjemme lørdag på kunstgresset er fortsatt ubeseiret i Toppserien 2020 etter 2-1-0 på sine første tre. Den viktige spissen Elise Thorsnes er dog ute med karantene og ikke aktuell.



Vålerenga har to seire på rad og begynner for alvor å vise at de vil være med i toppen. En H mot et svekket bortelag. Vi prøver en variant med H/H der hjemmelaget leder til pause og fulltid til godkjent odds.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset