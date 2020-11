Vålerenga jakter Molde og Rosenborg

Vålerenga har los på medalje i Eliteserien. I kveld venter hjemmekamp mot Odd og Vålerenga blir en av våre sikre på søndagens tippekupong.

Søndagens tippekupong består av seks kamper fra Eliteserien, to kamper fra OBOS-ligaen, en kamp fra norsk 1. divisjon og avsluttes med tre kamper fra Premier League. Bonuspotten er på ca 2,1 mill. Innleveringsfristen er kl 14.55.

1. Vålerenga - Odd

En meget viktig kamp for begge lagene og en eventuell taper, blir trolig hektet av i medaljekampen. Begge lagene står med 42 poeng når sju serierunder gjenstår og det er tre poeng opp til Rosenborg på 3. plass.

Vålerenga med sterke 5-1-1 på sine sju siste seriekamper og har fortsatt tilgode å tape hjemme på Intility Arena denne sesongen. 7-4-0 er meget flotte tall. Sterk 2-0 seier borte mot Strømsgodset forrige søndag, men måtte nøye seg med 1-1 mot Kristiansund i forrige hjemmekamp. Dag Eilev-Fagermo kan glede seg over mer eller mindre skadefritt mannskap.

Odd med bunnsolide 3-0 hjemme mot Viking i onsdagens hengekamp og står dermed med sju poeng på sine tre siste seriekamper. Har i likhet med Vålerenga 42 poeng og begge lagene står med elleve plussmål. Men Odd er foran på flere scorede mål. Ustabile 5-1-5 på bortebane. Steffen Hagen og Fredrik Semb Berge er ferdigspilt for sesongen, ellers er det ikke rapportert øvrige fravær.

Tre strake hjemmeseire i de tre siste tilsvarende i Oslo. H.

2. Bodø/Glimt - Aalesund

Ingen tvil om at Bodø/Glimt blir seriemester, men teknisk sett trenger de to seire til på sju gjenstående seriekampene for å fjerne alle teoretiske muligheter. Viste styrke når de avgjorde i sluttminuttene borte mot Kristiansund forrige søndag og vant 3-2. Hjemme på Aspmyra har laget ikke avgitt ett eneste poeng (11-0-0). Brede Moe er ute for resten av sesongen, ellers kan Kjetil Knutsen mønstre sitt beste lag.

Aalesund med sesongens andre seier da de vant 1-0 borte mot Haugesund forrige lørdag. Den seieren kom nok for sent, i og med at det fortsatt er ni poeng opp til Start på kvalifiseringsplassen når kun sju serierunder gjenstår. Bizoza må sone for gule kort. Ellers er både Peter Orry Larsen og Fredrik Carlsen usikre.

Det er vanskelig å se for seg at tabelljumbo Aalesund skal blir det første laget til å ta poeng på Aspmyra denne sesongen. H.



3. Molde - Kristiansund

Molde hang veldig godt med borte mot Arsenal i drøye 60 minutter i torsdagens Europa League-kamp, men endte opp med å tape 1-4. Holder den svært viktige andreplassen i Eliteserien med 46 poeng, men det er kun fire poeng ned til Vålerenga på 5. plass. Etter en svak periode i juli/august, står nå Molde med fire strake seire. Solide 9-0-2 hjemme på Aker Stadion. Stian Gregersen er usikker, mens Eirik Hestad mister søndagens lokaloppgjør.

Kristiansund ga Bodø/Glimt kamp til til døra i forrige søndags hjemmekamp, men litt ufortjent endte de opp med å tape 2-3. Dermed er Kristiansund hektet av i medaljekampen, all den tid det er ni poeng opp til Rosenborg på 3. plass. Har faktisk kun to bortetap denne sesongen (5-5-2).

Hjemmeseier i de to siste tilsvarende i Molde. Det er mange store favoritter på søndagskupongen, så vi tar med en halvgardering i denne. HU.

4. Sandefjord - Stabæk

Sandefjord ledet 3-1 hjemme mot Brann midtveis i andre omgang forrige søndag, men svakt keeperspill av Storevik sørget for at Brann berget 3-3 på overtid. Med totalt 27 poeng, har Sandefjord åtte poeng ned til Start på kvalifiseringsplassen. Rufo har mistet de to siste seriekampene, men er tilbake i trening og aktuell for søndagens kamp. Sandefjord har dog ikke bedre enn 3-3-5 hjemme på Sandefjord Arena.

Stabæk med to strake 1-1 kamper. Først borte mot Brann for 14 dager siden og sist søndag 1-1 hjemme mot Viking. Har totalt 30 poeng og hele 11 poeng ned til Start på kvalifiseringsplassen. Men ikke imponert mye på bortebane, der kun to kamper er vunnet (2-5-4). Emil Bohinen er klar igjen etter karantene.

1-1 og 1-2 i de to siste tilsvarende i Sandefjord. Vi spiller UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

5. Start - Sarpsborg 08

Det er tøffe tider i Kristiansand og sju serierunder før slutt ligger Start på direkte nedrykksplass med 19 poeng etter at Mjøndalen vant 3-0 hjemme mot Strømsgodset lørdag kveld, Det er dog kun ett poeng opp til Mjøndalen på kvalifiseringsplassen, ens det er fem poeng opp til Strømsgodset på sikker plass. Mer urovekkende er det at fire av de sju siste skal spilles borte, og på bortebane står Start med kun tre poeng på sine 11 første. I tillegg er det tøff motstand i de fleste bortekampene. Forsvarte seg bra mot Rosenborg på Lerkendal forrige søndag, men tapte fortjent 0-1. Hjemme på Sør-Arena står Start med 4-4-4. Mohammed El Makrine som har startet de seks siste kampene soner karantene.

Sarpsborg 08 har ni poeng ned til Start før søndagens kamp og unngår laget tap, opprettholdes minst den avstanden. Sterkt bortepoeng mot Odd forrige søndag og knepent 1-2 tap hjemme for Rosenborg nest sist. Svært beskjedne 2-3-6 på bortebane. Kaptein Joachim Thomassen soner karantene for fire gule kort, mens Ole Jørgen Halvorsen returnerer etter endt soning.

1-0 til Start i tilsvarende kamp i 2018-sesongen og da skal man huske på at Start rykket ned etter den sesongen. HU.

6. Viking - Rosenborg

Etter en flott periode med 16 poeng på seks kamper, har Viking nå kun tatt ett poeng på sine tre spilte etter at Viking-laget ble satt i karantene grunnet Veton Berishas positive coronatest. Ligger på 8. plass med 30 poeng og har uansett elleve poeng ned til kvalikplassen og fire av de sju siste skal også spilles hjemme på SR-Bank Arena. Der står Viking med 4-3-4. Viljar Vevatne er klar igjen etter karantene, søndag må midtbanespilleren Joe Bell sone for fire gule kort.

Etter 0-1 tapet borte mot Haugesund 26. juli, står Rosenborg med råsterke 10-3-0 på de 13 neste seriekampene og trønderne har dermed ikke tapt en seriekamp på over tre måneder. Likevel er det hele 17 poeng opp til serieleder Bodø/Glimt, men kun ett poeng opp til Molde på 2. plass. Samtidig er det kun tre poeng ned til Vålerenga på 5. plass. Pål Andre-Helland og Anders Konradsen mangler søndag, ellers kan Åge Hareide stille med sitt beste lag.

2-2 i tilsvarende kamp i Stavanger i fjorårssesongen. Fire strake Rosenborg-seire før det. UB.

7. Kongsvinger - Sandnes Ulf

De to neste kampene er begge hentet fra OBOS-ligaen. Kongsvinger er i kjempetrøbbel før de siste rundene og med fem kamper igjen å spille, ligger laget sist med kun 20 poeng. Det er sju poeng opp til sikker plass. Stod med godkjente 1-3-0 før onsdagens bortekamp mot Tromsø, der laget holdt stand i det lengste, men endte opp med 0-1 tap. Har tre overkommelige hjemmekamper igjen og må både vinne disse og minst en av bortekampene.

Sandnes Ulf må være en takknemlig motstander i så måte. Steffen Landros lag har kun vunnet en av sine ti siste seriekamper (1-3-6) og har nå kun tre poeng ned til Grorud på kvalifiseringsplassen. Skrekkelig 1-3-8 på bortebane.

Kongsvinger må vinne i dag og formsvake Sandnes Ulf er en overkommelig motstander. H.

8. Lillestrøm - Åsane

Med sin 1-0 seier borte mot Sogndal onsdag kveld, har Lillestrøm tatt et klart grep om andreplassen og direkte opprykk. Med en kamp tilgode på Sogndal er avstanden nå på fire poeng, og Lillestrøm har i tillegg fire av sine seks gjenstående kamper hjemme på Åråsen. Totalt står Lillestrøm med 7-2-2 på Åråsen, men alle de seks siste hjemmekampene er vunnet.

Åsane har levert en strålende sesong og ligger på 5. plass med 39 poeng. Det lukter playoff for Åsane som har åtte poeng ned til Raufoss på 7. plass når fem serierunder gjenstår. Akseptable 5-3-4 på bortebane, men tre av de fem siste bortekampene er tapt.

Lillestrøm er i form, de har flyt og normalt vinner de søndagens hjemmekamp. H.



9. Asker - Arendal

Sluttspill i 1. divisjon avdeling 2. Asker kjemper en knallhard kamp med både Vard-Haugesund og Egersund om andreplassen og playoff til OBOS-ligaen. Har levert sterkt i sluttspillet med 2-2-0 og kommer a poeng med Vard Haugesund på 2. plassen om de vinner søndag. Men har litt dårligere målforskjell.

Arendal er heller ikke sjanseløs i kampen om 2. plassen, i og med at de har tre kamper igjen. Har levert solid i det siste med 3-1-0 på de fire siste kampene, men må trolig vinne de tre siste for å ta andreplassen.

Åpent på Føyka og vi helgarderer. U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

10. Leicester - Wolverhampton

De tre siste kampene på søndagens tippekupong er alle hentet fra Premier League.

Bortsett fra feilskjærene hjemme mot West Ham i 4. serierunde (tap 0-3) og hjemme mot Aston Villa i 5. serierunde (tap 0-1), har Leicester imponert hittil. De fem øvrige seriekampene er alle vunnet og torsdag ble det 4-0 seier hjemme over sterke Braga i Europa League. Jonny Evans har mistet de tre siste kampene, men er friskmeldt til dagens kamp. Ricardo Pereira, Caglar Soyuncu, Wilfred Ndidi, Timothy Castagne og Daniel Amartey er alle fortsatt ute

Wolverhampton har også levert solid hittil og står med 13 poeng på sine sju første seriekamper. Etter 1-3 tap hjemme mot Manchester City i 2. serierunde og "arbeidsulykken" borte mot West Ham i 3. serierunde (tap 0-4), er det blitt ti poeng på de fire siste seriekampene. Ligger på 6. plass før helgens serierunde. Nuno Espirito Santo kan stille med uforandret mannskap og har kun Jonny ute med langtidsskade.

0-0 i tilsvarende seriekamp på King Power Stadium forrige sesong. Vi tror ikke Leicester taper dagens kamp. HU.

11. Manchester City - Liverpool

Helgens soleklare høydepunkt i Premier League. Manchester City har kun spilt seks seriekamper og står med 3-2-1 på disse seks. Sjokktap hjemme mot Leicester i den andre serierunden der Leicester vant hele 5-1. City har sett klart forbedret ut i det siste og tok en overbevisende 3-0 seier hjemme mot Olympiakos i tirsdagens Champions League-kamp. Sergio Aguero, Benjamin Mendy og Fernandinho mister kveldens toppkamp.

Liverpool valset over et meget naivt Atalanta i Champions League og vant hele 5-0. Liverpools glitrende offensiv fikk svært så gode arbeidsbetingelser i den kampen. Det har ikke sprudlet like mye av Liverpool i Premier League, selv om de toppet ligaen før helgens serierunde. Står med totalt 5-1-1, men har ikke vunnet mer enn 2-1 hjemme over hvv Sheffield United og West Ham i sine to siste seriekamper. Thiago er fortsatt ikke klar og Virgil van Dijk er som kjent ute med langtidsskade.

Tre strake hjemmeseire i de tre siste tilsvarende på Etihad stadium, men helgardering synes som mest naturlig i kveld.

12. Arsenal - Aston Villa

Råsterk 1-0 seier for Arsenal borte mot Manchester forrige søndag, betyr at Arsenal står med 12 poeng etter sine sju første seriekamper. Hjemme på Emirates er det blitt to seire og ett tap. Tapet kom mot formsterke Leicester i forrige hjemmekamp. Borte er det blitt to seire og to tap. Tapene er kommet mot hhv Liverpool og Manchester City. Arsenal har altså møtt fire topplag i løpet av sine sju første seriekamper. Mikel Arteta skiftet ut ni spillere i startoppstillingen mot Molde, men stiller nok med sitt beste lag igjen i kveld. Pablo Mari og Gabriel Martinelli er de eneste ute med skader.

Etter en glitrende sesongstart med fire strake seire, herunder ultrasensasjonelle 7-2 hjemme mot Liverpool, har det buttet imot for Aston Villa i de to siste. 0-3 tap hjemme mot Leeds for 14 dager siden og 3-4 tap hjemme for Southampton forrige søndag, der laget lå under 1-4 når det var spilt 90 minutter. Tom Heaton er tilbake i trening for Villa, som må unnvære Bertrand Traore, Wesley og Kortney Hause.

3-2 til Arsenal i tilsvarende kamp i fjorårssesongen. Vi tror klart mest på hjemmeseier også i kveld. H.

96-rekker:

1. Vålerenga - Odd H

2. Bodø/Glimt - Aalesund H

3. Molde - Kristiansund HU

4. Sandefjord - Stabæk UB

5. Start - Sarpsborg 08 HU

6. Viking - Rosenborg UB

7. Kongsvinger - Sandnes Ulf H

8. Lillestrøm - Åsane H

9. Asker - Arendal U

10. Leicester - Wolverhampton HU

11. Manchester City - Liverpool HUB

12. Arsenal - Aston Villa H

432-rekker:

1. Vålerenga - Odd H

2. Bodø/Glimt - Aalesund H

3. Molde - Kristiansund HU

4. Sandefjord - Stabæk HUB

5. Start - Sarpsborg 08 HU

6. Viking - Rosenborg UB

7. Kongsvinger - Sandnes Ulf H

8. Lillestrøm - Åsane H

9. Asker - Arendal HUB

10. Leicester - Wolverhampton HU

11. Manchester City - Liverpool HUB

12. Arsenal - Aston Villa H