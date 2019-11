Vålerenga kan ta NM-gull

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Landslagspausen er over, og det er endelig kamper fra fotballøyen i vest som dominerer lørdagens langoddsprogram. Det er åtte kamper fra Premier League, hvor blant andre Liverpool, Manchester City, Leicester, Chelsea og Arsenal er i aksjon. Det er også full serierunde i Championship. Ellers spilles det kamper i tysk Bundesliga, i spansk La Liga, i italiensk Serie A og i fransk Ligue 1. Her hjemme spilles cupfinalen for kvinner mellom LSK og Vålerenga, og det er også en interessant kamp i eliteseriekvaliken mellom Kongsvinger og Sogndal.

LSK kvinner - Vålerenga B 3,20 (spillestopp kl 15.55)

Cupfinale kvinner. Spilles i Telenor Arena og vises direkte på NRK 1. LSK kvinner slakket voldsomt av på farten etter at var sikre som serievinnere og nøyde seg med 2-2 borte mot både Kolbotn og Stabæk i de to siste bortekampene og i nest siste serierunde gikk de hen og tapte 1-2 hjemme mot tabelljumbo Fart. Har dominert stort også i NM de siste årene og tatt NM-gull i 2014, 2015, 2016 og i 2018. Men i 2017 røk laget 0-1 mot nettopp Vålerenga i semifinalen. Selve finalen ble vunnet av Avaldsnes som vant 1-0.

Vålerenga høstens lag i Toppserien

Vålerenga med en helt annen formkurve og avsluttet med 7-2-0 på sine ni siste seriekamper og tok et meget fortjent sølv. LSK kvinner vant begge innbyrdes oppgjør i serien, og i kvartfinalen forrige sesong tapte Vålerenga hele 1-4 mot LSK kvinner. Men Vålerenga er nærmere enn noensinne nå og har vist knallforn utover høsten. 3,20 på at Vålerenga tar NM-gull må være verd en innsats.

