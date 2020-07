Vålerenga lager trøbbel for Sandviken igjen

Sist sesong vant VIF en dramatisk 4-3-kamp på Stemmemyren. Vi tror ikke at Sandviken får revansj i serieåpningen.

Direktesport har rettighetene til å vise kampene fra Toppserien, og vi viser kampen mellom Sandviken og Vålerenga lørdag.

Se Toppserie-kampen mellom Sandviken og Vålerenga her fra kl. 1400

Sandviken - Vålerenga 2,25 - 3,70 - 2,45 U (spillestopp lørdag kl. 13.55)

Både Sandviken og Vålerenga ville utfordre LSK Kvinner om seriegullet i fjor, og de har planer om å gjøre det samme denne sesongen. Bergenserne avsluttet fjorårsseongen forferdelig svakt og endte til slutt på fjerdeplass. Vålerenga på sin side tok sølv. Laget fra Valle tok også andreplassen i cupen, igjen bak LSK Kvinner.

Best på hjemmebane

Sandviken var et av ligaens beste hjemmelag sist sesong. De tapte kun tre av elleve hjemmekamper. Et av de tre tapene kom mot lørdagens motstander, Vålerenga. Bergenserne ledet 1-0 til pause, men tapte 3-4.

Patrick Hansson er også trener for Sandviken denne sesongen. Den gamle Brann-spilleren har forsterket stallen foran denne sesongen. Vilde Hasund er kanskje den mest interessante spilleren. Hun kom fra Lyn. Malin Skulstad Sunde, Guro Bergsvand og Oda Bogstad er også nye ansikter på Stemmemyren.

I Maria Brochmann og Kennya Cordner har Sandviken et farlig spisspar. De scoret 28 av Sandvikens 43 mål sist sesong. Ingrid Marie Spord, Ingrid Ryland og Lisa Naalsund er også solide spillere. Sandviken ser bra ut, og vi forbventer en jevnspilt kamp lørdag.

Hentet Røa-toppscorer

Vålerengas nederlandske stjernespiller, Sherida Spitse, ble årets spiller i Toppserien sist sesong. I år får hun flere gode spillere rundt seg. Oslo-laget har nemlig vært aktive på overgangsmarkedet. De har hentet inn Synne Kinden Jensen, Sigrid Heien Hansen og Ina Skaug, for å nevne noen. Kinden Jensen scoret 16 mål for Røa sist sesong. Spilleren med 22 A-landskamper og to mål for Norge ble i fjor nummer to på toppscorerlisten i Toppserien. Synne Jensen og Ajara Njoya blir en spenenende duo foran.

VIFs kaptein Sherida Spitse ble kårets til Toppseriens beste spiller sist sesong. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

VIF har også vært utenfor landgrensene for å styrke laget. Den mest spennende nyervervelsen er danske Jack Majgaard Jensen. Han er ny trener.

Vålerenga var sterke på bortebane sist sesong. De var laget som vant flest bortekamper gjennom hele sesongen. Åtte totalt. Oslo-laget er forsterket, og vi tror ikke de taper i Bergen. Det blir en åpen kamp på Stemmemyren mellom to av lagene som skal kjempe om gullet denne sesongen. 3,70 i odds på U er ok.

