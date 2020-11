Vålerenga revansjerer seg i jakten på medalje

Vi tror forrige helgs uavgjorte resultat borte mot tabelljumbo var et arbeidsuhell for hjemmesterke Vålerenga og at de slår tilbake på søndagskupongen i kveld.

Det er seks kamper fra Eliteserien, tre kamper fra Premier League, to kamper fra Bundesliga og til slutt én kamp fra Italiensk Serie A på søndagskupongen denne uken.

Merk at oppgjøret mellom Sandefjord og Odd har blitt utsatt og vil derfor bli trukket.

Bonuspotten er nå oppe i 800 000 kroner og innleveringsfristen er klokka 14:55.





1. Vålerenga - Sarpsborg 08

Det endte 1-1 her sist sesong, mens Vålerenga vant 1-0 da de gjestet Sarpsborg i serieåpningen tilbake i midten av juni. Vålerenga måtte nøye seg med et noe skuffende 1-1 resultat borte mot tabelljumbo Aalesund forrige helg, men ettersom Rosenborg tapte tirsdagens hjemmekamp mot Brann (2-3) ligger de fortsatt på 3. plass med sine 46 poeng når fem runder gjenstår. Det skiller fire poeng opp til Molde på sølvplass i øyeblikket, mens det er ett poeng ned til nevnte Rosenborg som er nummer fire. Solide 8-4-0 hjemme i hovedstaden imponerer. Oldrup Jensen har stått over de siste kampene, men skal i følge rapportene snart være klar igjen. Ellers ser det greit ut for trener Fagermo.

Sarpsborg 08 ledet 1-0 hjemme mot Viking sist søndag, men måtte gå poengløse av banen i kampen de til slutt tapte 1-2 takket være to scoringer fra gjestenes Ylldren Ibrahimaj. Laget ligger dermed på 10. plass med 28 poeng og trenger nok fort en 3-4 poeng til for å være helt trygge når fem kamper gjenstår å spille. 2-3-7 borte. Horn, Abdellaoue og Ruud Tveter er alle ute, det er trolig også den svenske spissen Molins.

Hjemmesterke Vålerenga får tillit mot et svekket bortelag som har mange fravær på topp. En H i Oslo.

2. Bodø/Glimt - Rosenborg

Rundens godbit. Suverene Bodø/Glimt sikret klubbens første seriemesterskapet noensinne sist helg da Strømsgodset ble slått 2-1 på bortebane i en kamp de tidlig ledet 2-0 og trengte bare ett poeng for å slippe jubelen løs. Har imponerende 22-2-1 og 68 poeng etter 25 kamper og feilfrie 12-0-0 på tolv forsøk hjemme på Aspmyra. De vant også 3-2 i det omvendte møtet på Lerkendal tidlig i sesongen og 2-0 her i tilsvarende møte på åpningsdagen sist sesong. Lode og Berg er fortsatt uaktuelle på grunn av sin koronakarantene, mens Brede Moe er ferdigspilt for sesongen. Nykommer Vetlesen returnerer etter å ha sonet for fire gule sist.

Rosenborg skuffet med å tape 2-3 hjemme mot Brann tirsdag kveld, lagets andre strake tap etter at de røk 0-3 borte mot Viking i den siste kampen før landslagsoppholdet. Trønderne ligger dermed på 4. plass med 45 poeng, ett poeng bak Vålerenga på bronseplassen. 5-3-4 borte. Keeper Hansen og Henriksen er ute av samme grunn som Lode og Berg hos hjemmelaget, mens Helland og Konradsen begge er på vei tilbake etter sine skader. Det er usikkert om de rekker storkampen i Bodø søndag kveld.

Vi tror Bodø/Glimt fortsetter gullfesten og vinner også i sin hjemmekamp nummer 13 for året. H.

3. Kristiansund BK - Strømsgodset

Kristiansund BK var inne i en periode på fire kamper uten seier (0-3-1), men kunne endelig juble for tre poeng igjen sist da nestjumboen Mjøndalen ble slått 1-0 på hjemmebane i en kamp som ble preget av sterk vind og regn. Har totalt 40 poeng etter 25 runder og ligger på en sterk 6. plass, to poeng bak Odd. 5-4-3 hjemme på Nordmøre. Kastrati soner sin fjerde og siste kamp her, mens Bendik Bye brakk ankelen sist helg og mister resten av sesongen. Det endte 1-2 i siste serierunde her mellom lagene i fjor da gjestene berget plassen, mens det ble 2-2 da disse to møttes i Drammen i sommer i en kamp som vil bli husker for toppscorer Amahl Pellegrinos fantastiske scoring.

Strømsgodset sliter i motbakke om dagen og er nå nede på kvalikplassen etter sist helgs 1-2 tap hjemme mot seriemester Bodø/Glimt på Marienlyst. Har fire strake tap og har ikke vunnet på elleve kamper. Ett poeng skiller opp til Start på sikker mark, mens det er fire ned til naboen Mjøndalen på direkte nedrykk. 2-4-6 borte, men de har gode minner fra kampen som ble spilt her på samme tid i fjor da plassen ble sikret. Parr er skadet, mens Mickelson sto over sist og er usikker til denne.

KBK vant på en middels dag sist og er slett ikke noen banker i våre øyne. Godset har kniven på strupen og kan fort få med seg noe herfra. HU på 96-rekkeren og helgardering på det største kupongforslaget.

4. Mjøndalen - Stabæk

Det endte 1-0 her sist sesong, mens det ble målløst da lagene møttes på Nadderud i serieåpningen i sommer sist disse to lagene møttes. Mjøndalen tapte 0-1 borte mot Kristiansund BK forrige helg i en sjansefattig kamp preget av sterk vind og regn. De ligger nest sist med 20 poeng og må nok fort vinne både tre og fire av de siste fem kampene dersom plassen skal berges. Nå skiller det fire poeng opp til Strømsgodset på kvalik, mens det er fem opp til på trygg grunn (møter Viking borte lørdag). Fire seire og åtte tap er fasiten hjemme på Consto Arena. Ovenstad er tilbake etter å ha sonet sist, mens Gauseth sto over den og det er usikkert om han er tilbake her.

Stabæk røk 0-3 hjemme mot tabelltoer Molde sist helg i den første kampene etter landslagspausen og og ligger med det på 9. plass med 31 poeng. Får ingenting med toppstriden å gjøre, mens det også skal godt gjøres om de blir involvert i noe bunnstrid. Formen siste fem viser 1-3-1 og borte har det blitt 2-6-4. Moe er som kjent langtidsskadet og ikke aktuell denne sesongen.

Har mest tro på Mjøndalen. De må vinne denne, men det blir HU på 96-rekkeren og helgardering på det største kupongforslaget også her.

5. Molde - FK Haugesund

Molde måtte til slutt strekke våpen mot Arsenal i Europaligaen torsdag kveld (0-3) hjemme på Aker Stadion etter at lagene gikk til pause på stillingen 0-0. Dermed blir det en uhyre viktig kamp hjemme mot Dundalk kommende uke som helst bør vinnes før turen går til Wien i siste runde av gruppespillet. De har våknet fra en lengre dvale i serien med 5-1-0 på de siste seks og satt seg i førersetet i kampen om sølvet bak suverene Bodø/Glimt. Ligger fire poeng Vålerenga og fem foran Rosenborg med fem runder igjen. Pene 9-1-2 hjemme er sterke tall. Haraldseid og Sjølstad er på skadelista, mens både Ohi og Hestad er tilbake igjen etter sine korte fravær. 3-1 her sist sesong, mens Molde også vant (3-0) da de gjestet Haugesund i midten av juli.

FKH kunne til slutt juble for tre poeng etter 3-2 seieren hjemme over Sandefjord sist helg takket være Kristoffer Veldes seiersmål helt på tampen. De har 34 poeng på en 8. plass i øyeblikket, noe som betyr at kontrakten er sikret. 4-2-6 borte. Leite er oppe på seks gule og må sone, ellers ser det greit ut for Jostein Grindhaugs mannskap til denne.

Molde får tillit på hjemmebane, selv om vi er fullt klar over at de er inne i en periode der kampene kommer tett og Dundalk venter på torsdag. En H i rosenes by.

6. Sandefjord - Odd

SISTE: Denne kampen er avlyst på grunn av koronasmitte i Odd-leiren og vil derfor bli spilt på et senere tidspunkt.

Sandefjord slo til med en noe overraskende 2-1 seier da de gjestet Skien i første serierunde i det omvendte oppgjøret mellom disse to lagene. Vertene er nummer tolv med 28 poeng når fem runder gjenstår og trenger nok fort 3-4 poeng til å være sikre på at de spiller i Eliteserien også kommende sesong. De måtte reise poengløse hjem fra Haugesund sist helg (2-3) etter at hjemmelaget avgjorde kampen helt på tampen. Singh ble utvist i det oppgjøret og må sone. Det gjelder også Rufo som nå er oppe på fire gule.

Odd skuffet med å tape 1-2 hjemme mot Start sist helg og kan nå trolig se langt etter en medalje i år, selv om ingenting er kjørt enda. De har to strake tap etter 2-1-0 og sju av ni mulige poeng på de tre foregående og er nå på 5. plass med 42 poeng. Fire poeng skiller opp til Vålerenga og gamletrener Fagermo på bronseplass. 5-1-6 borte. Hagen og Semb er fortsatt ute med skade, mens keeper Rossbach fortsatt er i smittekarantene. Hoff er usikker, men Rashani og Kaasa blir begge klare.

Har en liten følelse av at Odd slår tilbake, men på det største systemet så halvgarderer vi med UB.

7. Southampton - Manchester United

1-1 her sist sesong, mens det ble 2-2 da lagene møttes i Manchester i juli. Southampton startet inneværende Premier League-sesong med to strake tap, men etter det så har det blitt solide 5-2-0 på de sju siste og 5-2-2 totalt for Ralph Hassenhüttls mannskap. Det plasserer laget på en sterk 5. plass med 17 poeng før denne runden. Mandag ble det 1-1 borte mot Wolverhampton. Lagets første poengdeling etter ei rekke med tre strake seire der Everton, Aston Villa og Newcastle alle ble slått. Toppscorer Ings, Redmond, Smallbone og Salisu er alle trolig ute også her, men nærmer seg et comeback.

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United tok sin første hjemmeseier for sesongen forrige lørdag da laget slo West Bromwich 1-0 på hjemmebane takket være Bruno Fernandes sitt straffespark i 2. omgang. Samme mann var på farten også tirsdag da Istanbul Basaksehir ble slått 4-1 hjemme i Champions League der klubben har satt seg i førersetet med tanke på avansement fra ei tøff gruppe. De er på 11. plass i ligaen med 13 poeng før denne, men har som kjent én kamp til gode ettersom de startet sesongen én uke senere enn de fleste andre. Jones, Shaw, Pogba, Bailly, McTominay og Lingard er trolig ute.

Tøff test for Manchester United dette. Vi ser ingen annen utvei enn å helgardere oppgjøret. HUB.

8. Chelsea - Tottenham

Storkamp i London. Tilsvarende møte sist sesong endte 2-1 i en kamp som ble spilt i slutten av februar like før koronautbruddet. Chelsea ser ut til å ha stabilisert seg for alvor om dagen og ligger på 3. plass med 18 poeng før denne runden og passerer dermed Tottenham på tabellen hvis det skulle bli full pott her. Sist helg slo de Newcastle 2-0 på bortebane i den første kampen etter landslagsoppholdet, lagets tredje strake trepoenger. Totalt har det blitt 5-3-1 på de første ni, der tapet kom hjemme mot Liverpool tilbake i september. Tirsdag slo de Rennes 2-1 på bortebane i Mesterligaen og sikret samtidig avansementet fra gruppespillet. Pulisic er eneste mann på fraværslista til manager Lampard.

Spurs topper Premier League med sine 20 poeng på bedre målforskjell enn sist sesongs mestere Liverpool når ni runder er unnagjort av inneværende sesong etter den sterke 2-0 seieren hjemme over Manchester City sist helg. Det var Mourinhos fjerde strake triumf i ligaen (6-2-1 totalt), der tapet kom mot Everton på åpningsdagen. Torsdag ble det solide 4-0 hjemme over Ludogorets i Europaligaen, noe som langt på vei kan ha sikret avansementet fra gruppespillet. Alderweireld og Lamela er fortsatt ute i følge rapportene, mens Lo Celso, keeper Lloris og Bergwijn må testes nærmere kampstart.

Har mest feeling for Chelsea og tror det skal holde med HU i storoppgjøret på Stamford Bridge søndag.

9. Arsenal - Wolverhampton

Det endte 1-1 her i fjor i en kamp som ble spilt i starten av november. Arsenal gjorde jobben og vant 3-0 i Molde i Europaligaen torsdag kveld etter at stillingen ved pause var 0-0. Har med det full pott i gruppespillet og sikret avansement. De ligger på en litt mer beskjeden 12. plass i hjemlig liga med 13 poeng ette 4-1-4 på de første ni og kommer fra en målløs forestilling borte mot Leeds sist helg. Svake 1-1-3 på de siste fem må sies å være under forventet standard fra Artetas mannskap. Pepe soner, mens Kolasinac og Elneny begge har testet positivt på koronaviruset og er ute. Chambers, Martinelli og Mari er ute med skade, mens Saka, Partey, Luiz og Willian alle er usikre og må sjekkes før kampstart i London.

Wolverhampton spilte 1-1 hjemme mot Southampton i mandagens ligakamp og har med det poenget plassert seg på 9. plass med 14 poeng ette 4-2-3 så langt. Det har blitt 2-2-1 på de siste fem for laget som har tatt Premier League med storm i de to foregående sesong etter at de rykket opp fra Championship våren 2018. Otto er fortsatt ute, mens Coady har testet positivt på viruset. Saiss er også tvilsom i påvente av nye tester.

Føler oss ikke helt trygge på denne Arsenal-utgaven, men håper og tror at de unngår tap på hjemmebane og nøyer oss derfor med HU på begge de to kupongforslagene.

10. Bayer Leverkusen - Hertha Berlin

0-1 sist sesong i en kamp som ble spilt like før jul i fjor. Bayer Leverkusen er nå oppe på 3. plass i Bundesliga før helgens runde etter fem strake seire. De åpnet sesongen med tre poengdelinger på rappen, men 5-3-0 og 18 poeng plasserer nå laget på en finfin bronseplass hakk i hæl på storklubbene Bayern München og Dortmund. Sist helg slo de nyopprykkede Arminia Bielefeld på bortebane og torsdag vant de 4-1 hjemme over Hapoel Beer Sheva fra Israel i Europaligaens gruppespill der avansementet er sikret. Paulinho, Tapsoba, Arias, Palacios og Aranguiz er alle ute av dette oppgjøret.

Herha Berlin, med Rune Jarstein på benken, fikk så hatten passet hjemme mot Erling Braut Haalands Borussia Dortmund sist helg i en kamp de til slutt tapte 2-5 etter fire mål fra nordmannen fra Jæren. Det plasserer dermed Berlin-klubben på 13. plass med sju poeng i øyeblikket etter 2-1-5 på de første åtte kampene av inneværende sesong. De hadde ei stygg rekke med fire strake tap før de tok fire poeng av seks mulige før Dortmund-tapet. Cordoba og Ascacibar mangler hos gjestene.

Bayer Leverkusen er blant de virkelige formlagene i Bundesliga og får tillit på eget gress søndag. H.

11. Mainz - Hoffenheim

Det endte 0-1 her sist sesong i en kamp som ble spilt så sent som i slutten av mai i år da sesongen startet opp igjen etter koronaavbrekket. Mainz er fjerde sist med fire poeng (1-1-6), men har faktisk våknet til liv etter den fæle starten laget hadde med seks strake tap. Det har blitt fire poeng på de to siste og i forrige runde kom også den første fulltrefferen da de slo Freiburg 3-1 på bortebane. Szalai og Mwene er begge ute, mens det er usikkert om Burkardt rekker denne kampen.

Hoffenheim på sin side er inne i langt tøffere periode i hjemlig liga med seks kamper uten full pott (0-2-4). Totalt har det blitt 2-2-4 og åtte poeng etter at de åpnet sesongen svært lovende med to strake seire. Sist helg ble det 3-3 hjemme mot Stuttgart etter to strake tap i forkant av det oppgjøret. Torsdag tok de en sterk 2-0 seier borte over Slovan Liberec i Europaligaen, noe som samtidig sikret avansement fra gruppespillet etter full pott så langt. Stafylidis, Hubner og Bicakcic skal være bekreftet ute, mens det er tvilsomt om trioen Bruun Larsen, Adamyan og Vogt rekker denne.

Tror det skal holde med UB, men gjestenes ligaform har vært litt urovekkende i det siste.

12. Milan - Fiorentina

Det endte 1-3 her i tilsvarende møte forrige sesong. Milan topper Serie A med 20 poeng etter åtte runder og har fortsatt til gode å tape med solide 6-2-0 til nå. Forrige søndag tok de en uhyre sterk 3-1 seier borte over Napoli der Jens Petter Hauge noterte seg for sin første scoring for klubben etter overgangen fra Bodø/Glimt. Det ble 1-1 borte mot Lille i Europaligaen torsdag der fortsatt trenger noen poeng til for å gå videre fra ei jevn gruppe der Celtic dog er hektet av. Zlatan, Leao og Saelemaekers mangler for serielederen.

Fiorentina skuffet med å tape 0-1 hjemme mot nyopprykkede Benevento sist helg og ligger ette det tapet på 15. plass med åtte poeng før helgens runde i Italia. 2-2-4 er fasiten på de første åtte med kun ett poeng på de siste tre: 0-1-2. De vant 3-1 her sist sesong. Bonavenatura og Ribery er begge tvilsomme, ellers ser det greit ut.

Milan ser solide ut om dagen. Vi tror de innfrir på hjemmebane også søndag og gir laget full tillit på kupongen. H.

Sportspills 96-rekker:

1. Vålerenga - Sarpsborg 08 H

2. Bodø/Glimt - Rosenborg H

3. Kristiansund BK - Strømsgodset HU

4. Mjøndalen - Stabæk HU

5. Molde - FK Haugesund H

6. Sandefjord - Odd B

7. Southampton - Manchester United HUB

8. Chelsea - Tottenham HU

9. Arsenal - Wolverhampton HU

10. Bayer Leverkusen - Hertha Berlin H

11. Mainz - Hoffenheim UB

12. Milan - Fiorentina H





