Vålerenga slår formløse Rosenborg

Vålerenga fester grepet om bronsemedaljene med seier hjemme mot formløse Rosenborg i kveldens toppkamp i Eliteserien.

En herlig mandag står foran oss og merk at det spilles seks kamper i OBOS-ligaen med avspark allerede kl 13.00. Og mandag kveld er det klart for en av norsk fotballs største klassikere, når Vålerenga tar imot Rosenborg på Intility Arena.

Vålerenga - Rosenborg H 2,35 (spillestopp kl 17.55)

25. september 2011 var sist gang Vålerenga slo Rosenborg hjemme i Eliteserien. De åtte seneste oppgjørene i Oslo viser 0-4-4. Vålerenga på 3. plass med 48 poeng, mens Rosenborg på 4. plass har 45 poeng.

I kveld må altså Vålerenga gjøre noe de ikke har gjort på over ni år, vinne en hjemmekamp mot Rosenborg i Eliteserien. Vålerenga har levert meget solid i Dag-Eilev Fagermos første sesong som trener for laget. Ligger altså på 3. plass med 48 poeng og har bortekamp mot Viking og hjemmekamp mot Start i sine to siste seriekamper etter denne. Er uten tap på sine åtte siste seriekamper (4-4-0), men det har lugget litt i det siste med tre strake poengdelinger. Fredrik Oldrup Jensen er friskmeldt og det innebærer at Dag-Eilev Fagermo har skadefri tropp.

Fryktelig periode for Rosenborg

Rosenborg med en fryktelig periode nå og 1-5 tapet borte mot Bodø/Glimt forrige søndag var lagets tredje strake tap. 2-3 hjemme mot Brann nest sist og 0-3 borte mot Viking nest sist. Er tre poeng bak Vålerenga og har hjemmekamp mot Molde og Mkændalen samt bortekamp mot Sandefjord i sine tre siste. Rosenborg har altså en kamp mindre spilt enn Vålerenga. Åge Hareide har uansett en enorm utfordring foran seg med å gjøre Rosenborg til en reell utfordrer om gullet i Eliteserien neste sesong. Pål Andre Helland er ferdigspilt for sesongen, mens både Markus Henriksen og Anders Konradsen er tilbake i trening, men uvisst hvor aktuelle de er for kveldens kamp.

Vålerenga øker avstanden til Rosenborg til seks poeng med seier i kveld og vil med seier få noen måls bedre målforskjell. Må heve seg fra de siste prestasjonene, men møter samtidig at Rosenborg som har vært meget svake på slutten. 2,35 i hjemmeodds duger meget bra og spilles.

