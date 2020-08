Vålerenga slår tilbake i Oslo-derbyet

Vi har funnet en dobbel til over åtte ganger innsatsen.

Det ligger an til et eksplosivt byderby mellom Røa og Vålerenga. Røa er på desperat jakt etter sesongens første poeng, mens VIF trenger tre poeng om de skal holde liv i gulldrømmen denne sesongen. Vi tror østkantlaget tar alle tre poengene, men de får det ikke lett.

Røa - Vålerenga (Handikap fulltid 1-0) U 4,50 (spillestopp kl. 17.55)

Toppserien. Denne kampen skulle vært spilt i 14 serierunden, men er fremskyndet. Årsaken er at Vålerenga få bedre mulighet til å forberede seg for kvaliken til Champions League i oktober.

Poengløse etter seks kamper

Røa har fått en elendig sesongstart, og den ble enda verre sist fredag. Da tapte de 0-1 hjemme mot Avaldsnes og som ikke det var nok, ble trener Geir Nordby utvist. Laget fra Oslos vestkant har etter seks serierunder fortsatt til gode å ta poeng i årets serie. Røa ligger derfor helt sist på Toppserie-tabellen.

Vertene har tre poeng opp til Arna-Bjørnar og fire poeng opp til Lyn som ligger på plassene foran dem. Hovedstadslaget har kun scoret fire mål og sluppet inn hele 14.

Se kampen mellom Røa og Vålerenga her fra onsdag klokken 18.00!

Fire seire, en uavgjort og ett tap er fasiten for Vålerenga som var omtalt som en gullkandidat før sesongen. Oslo-laget har dermed 13 poeng på seks kamper og står med 12-6 i målforskjell.

Vålerenga-jubel etter scoring av Sherida Spitse under Sandviken-Vålerenga i Toppserien fotball for kvinner. Foto: Marit Hommedal (NTB scanpix)

Etter fire strake seire spilte Vålerenga 1-1 mot Kolbotn i forrige serierunde. VIF har slitt med å komme i gang i kampene, og trenden med dårlige førsteomganger fortsatte mot Kolbotn. VIF lå under allerede etter ni minutter, og klarte ikke å utligne før mot slutten av kampen. Dermed har gullkandidaten ligget under i fire av seks kamper denne sesongen.

Disse to lagene har allerede møttes en gang denne sesongen. Kampen på Intility Arena endte med 2-0-seier til VIF etter scoringer av Ajara Njoya og Dejana Stefanovic. Skal VIF holde liv i drømmen om seriegull, trenger de tre poeng i denne kampen. Vi tror VIF slår hardt tilbake etter den skuffende uavgjort-kampen sist. Men Røa har kun tapt to kamper med to mål eller mer, og vi tror de vil slåss hardt i onsdagens byderby. Røa har tapt fire av kampene denne sesongen med ett mål. Vi tror på et nytt ettmålstap onsdag. Oddsen på ettmålsseier til VIF er 4,50. Det mener vi er et spennende tips. Den kan ikke spilles som singel. Derfor bruker vi den i en spenstig dobbel.

Jönköpings Södra - Dalkurd FF 1,82 - 3,20 - 3,45 H (spillestopp kl. 18.55)

Svensk, Superettan. Jönköpings Södra rykket ned fra Allsvenskan etter 2017-sesongen. Etter en elendig 2018-sesong, hvor de var nær ved å rykke ned fra Superettan, slo de tilbake sist sesong. De kjempet i toppen store deler av sesongen, men kollapset mot slutten av sesongen og endte på fjerdeplass.

Jönköpings Södra henger også med i toppen denne sesongen. Etter en litt kronglete start på sesongen, er Jönköpings Södra ubeseiret i de fem siste kampene.

De ligger før onsdagens kamper på fjerdeplass, ett poeng bak GIF Sundsvall som innehar kvalikplassen i Superettan og to poeng bak Halmstad som okkuperer den siste direkte opprykksplassen.

Dalkurd har kun vunnet én av de siste ni kampene, og de ligger nede på tiendeplass på tabellen.

Seks av elleve kamper har imidlertid endt uavgjort. Det gjør Dalkurd til uavgjortspesialisten i Superettan sammen med Akropolis. Dalkurd har kun møtt Jönköpings Södra to ganger tidligere. Begge gangene har de tapt, og de har aldri klart å score mot dem. Vi tror et opprykksjagende hjemmelag tar alle tre poengene her. Oddsen på vertene er 1,82. Denne brukes i en dobbel.

