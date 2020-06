Vålerenga slår tilbake og forverrer Vikings problemer ytterligere

Viking står med ett poeng etter tre kamper og venter fortsatt på sin første seier. Lørdag kveld venter et revansjelystent Vålerenga i hovedstaden som røk 1-4 i Skien onsdag. Vi tror hjemmelaget reiser seg nå.

Dag-Eilev Fagermo fikk en fin start som Vålerenga-trener da laget vant i Sarpsborg åpningsdagen. Etter det har det kun blitt ett poeng på to kamper og etter onsdagens 1-4 tap borte mot trenerens tidligere arbeidsgiver tror vi hjemmelaget slår tilbake i kveld.

Vålerenga - Viking H 2,00 (spillestopp 20:25)

Klikk på denne lenken for å levere dette spillet

Vålerenga gikk på sitt første tap under Fagermos ledelse onsdag kveld da laget røk hele 1-4 borte mot trenerens gamle klubb Odd i Skien onsdag kveld. Dermed er fasiten 1-1-1 på de tre første kampene for hovedstadsklubben som røk 0-4 her i det tilsvarende møtet i fjor høst. Benjamin Stokke ble hentet til klubben i begynnelsen av forrige uke og fikk sin debut fra start som innbytter i Skien. Tollås Nation ble spart i det oppgjøret på grunn av stor kampbelastning, men kan være tilbake i denne. Det samme gjelder midtbanespiller Oldrup Jensen.

Viking innledet sesongen med to strake tap før de spilte 1-1 hjemme mot Mjøndalen onsdag og fikk med seg ett poeng. Savnet etter Tripic og Thorstvedt er merkbart for Stavanger-klubben som ga 17 år gamle Sondre Auklend muligheten fra start for første gang onsdag. Østbø, De Lanlay og Flem Bjørshol har ikke vært i troppen i de tre første kampene på grunn av skade og onsdag måtte også midtstopper Runar Hove forlate banen med en strekk midtveis i 2.omgang og blir borte de neste ukene. Islandske Andresson kan få sjansen i hans fravær.

Vi synes 2,00 på Vålerenga er brukbart betalt og prøver noen kroner på hjemmeseier i hovedstaden lørdag kveld.

Klikk på denne lenken for å levere dette spillet