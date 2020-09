Vålerenga trøkker til fra start

Vålerenga har slitt med å komme skikkelig i gang i kampene, men vi tror nysigneringen Rikke Nygard kan gjøre noe med det.

Vålerenga har kun tapt én av de siste åtte hjemmekampene mot Klepp. Se kampene fra Toppserien på Direktesport.no.



Toppserien. Vålerenga signerte det bergenske stortalentet Rikke Nygard fra Arna-Bjørnar tidligere denne uken, og hun er spilleberettiget for sin nye klubb allerede til kampen mot Klepp. Den unge midtbanespilleren som i fjor ble tatt ut til sin første A-landslagstropp, er ventet å gå rett i førstelleveren hos Oslo-klubben.

Vålerenga er ubeseiret i tolv seriekamper på rad etter at de tapte serieåpningen mot Sandviken 2-3. Oslo-laget topper Toppserie-tabellen med 28 poeng. Det er like mange poeng som LSK, men VIF har bedre målforskjell. Rosenborg, som overraskende spilte uavgjort mot Kolbotn lørdag, innehar tredjeplassen, to poeng bak de to topplagene. Trønderne er fortsatt det eneste laget i ligaen som ennå ikke har tapt.

Mistet nøkkelspiller

Vålerenga har allerede vunnet en gang mot Klepp denne sesongen. 2-1 på bortebane. Sist sesong vant VIF 5-0 hjemme, men tapte 0-4 på Jæren. Denne sesongen er ikke jærbuene like sterke. De har ikke klart å erstatte amerikansk-jamicanske Havana Solaun som gikk til Paris FC. Før søndagens kamp ligger Klepp nede på syvendeplass med elleve poeng.

De tapte mot LSK i forrige serierunde, og står nå med kun én seier på de seks siste kampene. De øvrige fem kampene har endt med tap.

Det har vært scoret to mål i første omgang i tre av de siste fem kampene til Klepp, mens det kun har det vært scoret mer enn ett mål i første omgang i to av de 13 første kampene til VIF.

Oslo-laget har generelt slitt med å komme i gang i kampene. Det er antakeligvis også årsaken til at oddsen på at det skal scores over 1,5 mål i løpet av de første 45 minuttene er såpass høy som den er. Med Rikke Nygard inn hos VIF får de mer offensivt trøkk i spillet, og vi tror det vil gi flere mål - også tidlig i kampene.

2,20 i odds på at det scores to mål eller mer i løpet av første omgang mellom VIF og Klepp er spillbart. Det blir vårt singelspill.

