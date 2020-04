Extrakandidaten tirsdag kveld fikk en opptur etter trekningen tirsdag.

Før TV-sendingen tirsdag klarte ikke Norsk Tipping å få tak i Extrakandidaten, men etter at det ble klart at det ble millionpremie litt senere på kvelden ble det svar på telefonen.

- Oj, den kom brått på, utbrøt han da han fikk vite at han hadde vunnet 1.146.325 kroner.'

Mannen var sikret 254.735 kroner i inngangssum. Helt på toppen av premiestigen lå som vanlig to millioner kroner. Mannen hadde to av de trukne tallene på sitt brett. Mannen, som bor i Alta, fortalte han har levert samme kupong i flere år.

- Det er den faste bongen min. Jeg har levert den i alle år.

Flere andre heldige spillere vant også

Første bilde

To spillere hadde første bilde. De vant 42.675 kroner hver.

Mann fra Giske. Kjøpte spiller på JABO AS, Giske.

Kvinne fra Alta. Kjøpte sitt spill via mobilen.

Første ramme

Det var kun en spiller som hadde første ramme og vedkommende kunne glede seg over 142.250 kroner.

Mann fra Stavanger. Han kjøpte sitt spill via mobilen.

Første brett

En spiller hadde første brett og sikret seg 398.300 kroner.

Kvinne fra Hustadvika. Hun kjøpte sitt spill via mobilen.

Vinnersannsynlighet Extra:

Vinnersannsynlighet for førstepremien i Extra – som tilfaller den som trekkes ut som Extra-kandidaten – er 1:360.000 per kupong. Utdypende: Vinnersannsynlighet for å bli trukket ut som Extra-kandidaten er basert på antall deltakere. I Extra er det rundt 360.000 kuponger i spill hver trekning, og siden én solgt kupong trekkes ut, blir vinnersannsynligheten ca. 1:360.000 per kupong.

Antallpremieutbetalinger totalt i 2019: 2 249 870

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 76

Antall millionærer i 2019: 19

Høyeste premieutbetaling i 2019: 2 000 000 kr