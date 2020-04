Vant 1,3 millioner: - Kjøper kanskje ny Toyota

En kvinne stakk av med 1,3 millioner kroner i Joker onsdag.

En kvinne fra Holmestrand ble trukket ut som Joker-kandidat onsdag. Hun hadde sikret seg 261 000 kroner, men hun endte opp som millionær.

Hun fulgte Joker-trekningen på NRK, men spenningen ble kortvarig. Jokeren dukket opp på første tall. Kvinnen stakk dermed av med hele 1 306 000 kroner.

- Jeg må klype meg i armen. Dette er stort, sa den nybakte Joker-millionæren til Norsk Tipping.

Hun hadde en viss peiling på hva hun kunne tenke seg å bruke noe av pengene på.

- Det blir muligens ny bil. Kanskje en Toyota, forteller den heldige vinneren.

Jakter to uker gammel Joker-vinner

Norsk Tipping har fortsatt ikke fått tak i mannen i 80-årene fra Bærum som vant 3,2 millioner i Joker-spillet for over to uker siden.

- Vi har ringt ham flere ganger, men kommer rett på mobilsvar, forteller trekningsredaktør i Norsk Tipping, Lars Hulleberg.

Mannen i 80-årene kjøpte vinnerkupongen i nabokommunen Asker. Den ble kjøpt i kassen hos Rema 1000 Spikkestad. Kommisjonæren selv fikk den gode nyheten fra Norsk Tipping i forrige.

- Dette er kjempegøy! Det er aller første gang en kunde hos oss har vunnet millionpremie hos Norsk Tipping, forteller Rema-kjøpmann Petter Kolsrud Bjerke.