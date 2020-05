En heldig vinner ble millionær tirsdag ettermiddag.

En mann fra Karmøy kunne melde at håret hans sto rett opp når Norsk Tipping ringte og fortalte ham at han var blitt kveldens Extra-kandidat.

Da hadde han vunnet 316 270 kroner ved å bli trukket ut som Extra-kandidat, og verre skulle det bli både med hår og premie.

To tall gikk inn

Mannen, som så trekningen fra sofaen, sammen med kona fikk oppleve å se ytterligere to tall gå inn og sikre ham først 790 685 kroner, og deretter 1 423 230 kroner.

- Vet du hvor stressende dette var, spurte han, og lo godt da Norsk Tipping ringte opp igjen.

Karmøybuen var i fin form og veldig glad, og han kunne meddele at han ville kjøpe seg ny bil for premien.

- Nå står håret på armene mine rett opp, sa en forfjamset vinner da han skjønte hvor mye han hadde vunnet.

Dermed ønsker vi den glade Karmøybuen Extra-millionæren god tur i ny bil etter hvert.

Vinnersannsynlighet Extra:

Vinnersannsynlighet for førstepremien i Extra – som tilfaller den som trekkes ut som Extra-kandidaten – er 1:360.000 per kupong. Utdypende: Vinnersannsynlighet for å bli trukket ut som Extra-kandidaten er basert på antall deltakere. I Extra er det rundt 360.000 kuponger i spill hver trekning, og siden én solgt kupong trekkes ut, blir vinnersannsynligheten ca. 1:360.000 per kupong.

Antallpremieutbetalinger totalt i 2019: 2 249 870

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 76

Antall millionærer i 2019: 19

Høyeste premieutbetaling i 2019: 2 000 000 kr

Første bilde

Én Extra-spiller fikk fullt bilde. Premien på 83 310 kroner gikk til:

Kvinne fra Sarpsborg som hadde levert spillet sitt på MIX Rygge.

Første ramme

Én heldig Extra-spiller vant premie for første ramme. Premien på 142 180 kroner gikk til:

Mann fra Rjukan som hadde levert Extra på mobil.

Første brett

Det var bare én spiller som fylte hele spillebrettet først. Premien på 398 115 kroner gikk til:

Kvinne fra Stavanger som hadde levert Extra på mobil.



Vi gratulerer!

5 spillere delte Extrasjansen

Tirsdag 12. mai var det 5 spillere som delte premiepotten på 100.000 kroner i Extrasjansen. Vinnerne som fikk 20 000 kroner hver er hjemmehørende på;

Florø

Fredrikstad

Øvre Eiker

Bodø

Mo i Rana