Vant 14,2 millioner kroner i Lotto

Store summer i fokus denne uka med Black Friday lagt bak oss. Store summer skulle det også bli i Lotto.

Rabattkoder har blitt prikket inn gjennom hele uka. Med helge- og husro skiftet fokuset over til å prikke inn Lotto-tallene. En kode som kjent også kan gi en stor tallmessig betydning.

Norsk Tippings "rabattkode" for denne gangen var følgende:

Lotto-tallene: 3 - 5 - 6 - 12 - 15 - 20 - 34

Tilleggstallet: 29

Det var kun én i vårt langstrakte land som hadde funnet koden som utløste Lotto-potten. Vinneren får dermed hele premien på 14.249.055 kroner. Vinneren er en mann fra Oslo. Statistisk sett burde vel det gi mening. Heldigvis kan alle som spiller Lotto vinne, og vi regner vel med at den heldige bryr seg fint lite om det akkurat nå.

Gratulerer!

Mannen venter nå en særs velrennomert og ettertraktet telefon: Telefonen fra Hamar.

Saken oppdateres når Norsk Tipping har fått kontakt med vinneren.

Er du en mann fra Oslo eller har en i nærheten av deg, så er det et nummer du burde være bevisst over i kveld: 625 60 000. Dette er Norsk Tippings vinnernummer. Flere har allerede lagret dette på sin mobil. Nylig fikk vi høre om en Lotto-millionær som ikke bare hadde satt navn på nummeret, men til og med satt egen ringelyd for nummeret.

Neste uke er potten på rundt 14 millioner kroner.

Spill Lotto her, lykke til!

(Vinnersannsynlighet for førstepremie i Lotto er 1:5,4 mill. pr. rekke. Vinnersjanse for ekstratrekningen med fem ekstra Lotto-millionærer er 1:antall innleverte rekker i hver aldersgruppe.)