Lørdagens heldige Joker-kandidat var en kvinne fra Kristiansand.

- Er du sprø? var kvinnens første reaksjon da telefonen fra Norsk Tipping kom.

Hun var sikret 410.000 kroner i inngangssum. Denne kunne potensielt øke til 2 millioner.

Embla spilte på følgende tall for vinneren:

7 - 6 - 5 - 2 - 2

Det ble treff på begge toerne innledningsvis. Under 5-tallet lå Joker'n gjemt. Med det spratt premien opp til 2 050 000.

Nervøs vinner

- Det var litt av en påkjenning å se på, sa den heldige vinneren.

- Tusen hjertelig takk, legger hun til!

Hun fulgte Embla sine valg med argusøyne fra sofaen hjemme.

- Jeg var egentlig veldig nervøs. Men da Joker'n dukket opp under 5-tallet, da ble det klapping. Det kjenner jeg fortsatt i hendene.

Vinnertall Joker

Vinnertallene på Joker var ellers noe merkelige 0, 0, 1, 6, 1

Her ser du premiene:



Førstkommende onsdag er det cirka 1,1 millioner i Jokerpotten. Da er det også rundt 190 millioner i Vikinglotto.

Vinnersannsynlighet Joker

Lotterispillet Joker er basert på spillerkortnummeret, og det er trekning to ganger ukentlig - i forbindelse med Lotto-trekning lørdag og Vikinglotto-trekning onsdag. Førstepremievinneren trekkes tilfeldig ut blant alle som har spilt i hver spilleomgang. Sannsynligheten for å bli trukket ut har derfor en sammenheng med hvor mange som deltar. Tar vi en gjennomsnittslørdag, ligger antall deltakere på ca. 500.000. Det betyr at sannsynlighet for å bli trukket ut er ca. 1:500.000. For en gjennomsnittsonsdag, ligger derimot antall deltakere på ca. 350.000, som da gir en vinnersannsynlighet på ca. 1:350.000. Les mer om vinnersannsynlighet for Joker her.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019: 3 331 463

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 104

Antall millionærer i 2019: 73

Høyeste premieutbetaling i 2019: 5 860 000 kr