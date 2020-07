Vant 2 millioner med 3 riktige tall, tirsdag kan det bli deg

Jubelen stod i taket i Asker tirsdag 7. juli.

Kjøper du en Extra-kupong har du hele 16 vinnermuligheter, blant annet muligheten til å bli trukket ut som den gjeve Extra-kandidaten.

En heldig Asker-mann ble den første trukne Extra-kandidaten i juli. Med tre tall inn på spillebrettet vant han toppremien på 2 millioner kroner.

- Å, noe så artig! Dette setter jeg veldig stor pris på, sa vinneren da Norsk Tipping snakket med ham på telefon sist tirsdag.

Extra ligner veldig på Bingo

Hva er Extra?

Har du aldri spilt Extra før er det ikke så vanskelig å skjønne. Det ligner veldig på bingo. Det trekkes 47 tall av totalt 75. Hver spillers spillebrett består av 18 tall og 7 friruter. Det er premier for å fylle ulike deler av brettet. Hovedvinneren, Extra-kandidaten, trekkes uavhengig av antall rette – alle som spiller er med i den trekningen

Vinnersannsynlighet

Vinnersannsynlighet for førstepremien i Extra – som tilfaller den som trekkes ut som Extra-kandidaten – er 1:360.000 per kupong. Utdypende: Vinnersannsynlighet for å bli trukket ut som Extra-kandidaten er basert på antall deltakere. I Extra er det rundt 360.000 kuponger i spill hver trekning, og siden én solgt kupong trekkes ut, blir vinnersannsynligheten ca. 1:360.000 per kupong.

Antallpremieutbetalinger totalt i 2019: 2 249 870

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 76

Antall millionærer i 2019: 19

Høyeste premieutbetaling i 2019: 2 000 000 kr