Vant 2,8 millioner: - Rene julaften

En mann fra Kristiansand fikk en kveld utenom det vanlige da han ble Joker-millionær.

En mann fra Kristiansand ble trukket ut som Joker-kandidaten onsdag kveld.

- Premien skal brukes fornuftig

Mannen ble målløs da han fikk beskjed om at han allerede var sikret en inngangspremie på 564 000 kroner.

Da han fikk beskjed om at han kunne vinne inntil 2,8 millioner kroner, sa han følgende:

- Dette er som rene julaften og mer til.

Mannen fra Kristiansand ønsker å være anonym og ga derfor opp eller ned-valgene til Embla på følgende tall:

8 - 9 - 3 - 5 - 5

Det ble fulltreff på alle tallene, dermed endte han opp med en premie på nøyaktig 2 820 000 kroner.

- Premien skal brukes fornuftig, men også på noe kos, sier han strålende fornøyd.

Kupongen kjøpte han via Norsk Tippings app.

Spill Joker her, lykke til!

Vinnersannsynlighet Joker

Lotterispillet Joker er basert på spillerkortnummeret, og det er trekning to ganger ukentlig - i forbindelse med Lotto-trekning lørdag og Vikinglotto-trekning onsdag. Førstepremievinneren trekkes tilfeldig ut blant alle som har spilt i hver spilleomgang. Sannsynligheten for å bli trukket ut har derfor en sammenheng med hvor mange som deltar. Tar vi en gjennomsnittslørdag, ligger antall deltakere på ca. 500 000. Det betyr at sannsynlighet for å bli trukket ut er ca. 1:500 000. For en gjennomsnittsonsdag, ligger derimot antall deltakere på ca. 350 000, som da gir en vinnersannsynlighet på ca. 1:350 000. Les mer om vinnersannsynlighet for Joker her.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019: 3 331 463

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 104

Antall millionærer i 2019: 73

Høyeste premieutbetaling i 2019: 5 860 000 kr