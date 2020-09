Vant 4,8 mill. i Flax for Livet: - Aldri hatt sånn flaks!

- Er det virkelig sant? Å, herregud! Slik reagerte en blid dame fra Salten da Norsk Tipping bekreftet at hun hadde vunnet 20 000 kroner i måneden i 20 år.

Det er fort gjort å tenke at man blingser når man plutselig får melding om at man har vunnet til sammen 4,8 millioner kroner når man skraper Flax for Livet på mobilen.

Kvinnen fra Salten ble derfor ekstra glad da Norsk Tipping tok kontakt på telefon.

Aldri hatt sånn flaks

- Er det sant? Å, herregud! Den blide Salten-kvinnen ler godt.

- Oi! Tenk det. Jeg har gått her i dag og tenkt at det sikkert var jeg som hadde blingset litt, men da var det sant. Jeg har aldri før hatt sånn flaks. Det er jo helt utrolig, sier kvinnen som virkelig slo til i Flax for Livet. Spillet hvor du vinner 20 000 kroner, hver måned i 20 år (prisindeksjustert), noe som til sammen utgjør 4,8 millioner kroner.

Uventet moro

- Gratulerer så mye. Er det noe du har hatt lyst til å finne på som du vil realisere?

- Vet du, jeg har ikke fått tenkt så mye riktig ennå. Det er litt vanskelig å reise så mye nå, i og med koronasituasjonen, men jeg har sikkert andre ting som også kan være kjekke å oppgradere. Kanskje det blir en bil?

- Nå gleder jeg meg til å ringe gubben, jeg er egentlig helt forferdet, sier hun og skoggerler.

(Vinnersannsynlighet toppremie Flax for Livet: 1:1 000 000)

Vinnersannsynlighet Flax

Flax tilbys både som fysiske og digitale skrapelodd. Det er en rekke forskjellige Flax-lodd - fysisk og digitalt - med forskjellige spillegenskaper, premiestiger og forskjellig vinnersannsynlighet.

Fysisk Flax er trykt opp i opplag, og er et forhåndstrukket lotteri. Vinnersannsynligheten for toppremie i hvert enkelt spill vil da være antall lodd som er trykket opp delt på antall toppremier som er fastsatt. Et eksempel: I MillionFlax er vinnersannsynligheten for toppremien på 1 million kroner 1:600 000. Det betyr at det i gjennomsnitt vinnes en toppremie for hver gang det er solgt 600 000 lodd. Vinnersannsynligheten for toppremier og øvrige premier er trykket bak på hvert lodd.

Digitale Flax-lodd tilbys i form av en umiddelbar trekning på nett/mobil/app. Det betyr at vinnersannsynligheten er den samme hver gang det spilles, ikke gjennomsnittlig som hos fysiske Flax-lodd.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019 (alle typer Flax-lodd): 9 049 408

Antall førstepremieutbetalinger 2019 (i lodd med toppremie på 1 million kroner eller mer: i 2019: 45

Antall millionærer i 2019: 45

Høyeste premieutbetaling i 2019: 4 800 000 kr (Flax for livet)