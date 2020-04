Vant 50 millioner - dette vil han gjøre med pengene

Mannen som vant 50,8 millioner i Eurojackpot på fredag brukte mandagen til å sjekke innskuddsrenten i bankene.

Ingen klarte å stikke av med førstepremiepotten på nærmere én milliard kroner i Eurojackpot på fredag, men seks spillere hadde 5+1 rette og vant andrepremie fredag. En av dem var en mann fra Ringerike.

- Jeg har allerede sjekka litt renter i bankene, forteller den nybakte mangemillionæren fra Ringerike.

De siste årene har det ikke vært lønnsomt å ha pengene i banken. Ifølge Statistisk Sentralbyrå ligger gjennomsnittlig innskuddsrente i norske banker på rundt 0,8 prosent.

Selv om store banker kun tilbyr en innskuddsrente på 0,85 prosent, er det en rekke mindre banker som tilbyr rente på sparekonto på rundt to prosent.

Men kan man leve av rentene på 50-millioner? Vi har spurt administrerende direktør i Forvaltningshuset, Michael V. Sivertsen.

- Du kan nok det, men det er litt avhengig av hvordan du forvalter pengene, sier Sivertsen.

For rent økonomisk påløper det kostnader selv om premien i prinsippet er skattefri.

- Man må fortsatt betale formueskatt på 0,85 prosent. Og så har man 22 prosent skatt på avkastning. Med en bankrente på 1,1 prosent vil man akkurat dekke skatten. Dersom man skal kunne leve av en slik premie, bør man sette pengene i arbeid, gjennom fond eller andre investeringer, påpeker Sivertsen.

- Fornuftige tippemillionærer

Han har gitt råd til flere tippemillionærer.

- De fleste blir litt paralysert av de store summene, men de aller fleste har en fornuftig tilnærming til hvordan de vil forvalte pengene. Mange vil kjøpe seg noe; en ny hytte, en ny bil eller pusse opp huset, så vil de ofte ta vare på pengene sånn at fremtidige generasjoner kan dra nytte av dem. Det er viktig å finne ut hva man vil gjøre med pengene, hvor mye risiko man vil ta og legge en god plan før man starter å investere pengene. Bruk god tid på den første delen, avslutter Sivertsen.

Fredagens Eurojackpot-vinner har også begynt å tenke på hva han skal gjøre med den store pengesummen.

- I første omgang blir det jo å sette pengene i banken, så jeg har sjekka litt renter og andre betingelser. Så har jeg noen andre tanker, og ungene skal også få litt, sa ringerikingen til Norsk Tipping. Storvinneren får nå gratis oppfølging og veiledning fra advokatfirmaet Norsk Tipping samarbeider med.

- Lurte på om jeg hadde drømt

Da spillselskapet på Hamar snakket med mannen mandag innrømte han at det var vanskelig å skjønne at han hadde over 50,8 milioner på kontoen.

- Da jeg våknet lørdag morgen, lurte jeg på om jeg hadde drømt. Men så gikk jeg inn på nettet og sjekket, og der sto det det samme som kvelden før, sa han.

Beviset skal opp på veggen.

- Ja, jeg tok en skjermdump av Gratulerer, du har vunnet 50 873 335 kroner. Det blir glass og ramme på den, fortalte han.

De fem øvrige andrepremievinnerne var fra Tyskland (3), Finland og Sverige.

1,4 mill. i tredjepremie til Jæren

Ringerikingen var ikke den eneste som ble millionær i Eurojackpot-trekningen fredag. En mann fra Time kommune på Jæren stakk av med 1,4 millioner kroner i tredjepremie.

- Jeg oppdaget det sent fredag kveld, og det var vanskelig å tro. Det ble litt skriking og jubling, men samtidig gnog det inni meg om det virkelig kunne stemme. Jeg fikk noen timer søvn utpå morgenkvisten, sa jærbuen da Norsk Tipping snakket med ham lørdag.

Den siste millionvinneren var en mann fra Oslo som vant den nasjonale premien på én million kroner.