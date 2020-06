Vant 500 000 i Flax to ganger på 11 dager

Det er noen som har mer flaks enn andre.

Det skal litt til for å skrape fram en halv million kroner på et skrapelodd. Vinnersjansen på topp-premien på loddet 20x Pengedryss 1:300 000.

En mann fra Elverum gjorde likevel det. Han skrapte fram 500 000 kroner, og feiret den premien med å kjøpe seg en ny båt. I tillegg kjøpte han 11 dager etter vinnerskrapingen enda ett nytt Flax-lodd av samme typen.

- Jeg skjønner ikke at det går an å ha så flaks, sa mannen da han også på det loddet kunne skrape fram 500 000 norske kroner.

En større båt

Den andre superpremien ble skrapet fram på selveste pinseaften.

- Ja, nå koser jeg meg fælt. Det er nesten så jeg ikke tror det er sant. Jeg hadde båt før, men nå har jeg kjøpt meg en større en.

Seile på Mjøsa med gullhår?

Så mens Elverumsmannen kan seile på Mjøsa, eller ta seg en tur på Glomma i båt er det ingen tvil om at han vet at han har flaks:

- Jeg må ha gullhår et visst sted. For jeg skjønner virkelig ikke at det går an å ha sånn flaks.

